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Эксперт рассказал, после какого пробега автомобиль становится опасным

Эксперт Тимашов: автомобиль с пробегом 500 тыс. км лучше продать

От подержанного автомобиля с пробегом более 500 тысяч километров лучше избавиться, рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

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По его словам, значительный износ двигателя начинается при пробеге 250 тысяч километров, а коробки передач – при 150 тысяч.

Он считает, что основные узлы автомобиля должны столько функционировать без капремонта. При качественном уходе и ремонте ресурс можно продлить на три четверти от первоначального. После 500 тысяч километров следует утилизировать автомобиль, так как его эксплуатация становится непредсказуемой и потенциально опасной.

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Тимашов отметил, что сейчас владельцы автомобилей все чаще используют машины с увеличенным пробегом. Ранее, до ухода с российского рынка европейских и японских брендов, люди старались менять свои автомобили после окончания гарантии, и пробег в 100 тысяч километров считался высоким, что усложняло продажу. В настоящее время автовладельцы продолжают ездить на автомобилях с пробегом 200–300 тысяч километров.

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Эксперт добавил, что после пробега в 300 тысяч километров необходимо чаще обслуживать автомобиль в сервисах, ведь даже внешне безупречное авто может принести неожиданности из-за износа или окончания ресурса определенных узлов.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ объяснил логотипы Renault в Lada Iskra.

Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 26
27.07.2025 
Фото:Unsplash
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