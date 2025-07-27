Дешевле на 1 млн: в Белоруссии начали продавать популярные в России машины

Авто марки Changan в Белоруссии оказались намного доступнее, чем в России

Компания Changan вновь выходит на рынок Беларуси с обновленной серией автомобилей Uni, в которую входят четыре модели: Uni-V, Uni-S, Uni-T и Uni-K. Местные дистрибьюторы уже опубликовали рекомендуемые розничные цены.

Стоимость лифтбека Changan Uni-V в Беларуси стартует от 89 700 белорусских рублей (приблизительно 2,4 миллиона российских рублей), в то время как минимальная цена в России составляет 2 929 900 рублей без учёта скидок.

Кроссовер Changan Uni-S предлагается по цене от 82 800 белорусских рублей (порядка 2,2 миллиона рублей) в Беларуси, тогда как его цена в России начинается с 2 899 900 рублей.

Модель Uni-T доступна в Беларуси от 89 200 белорусских рублей (около 2,39 миллиона рублей) по сравнению с 2 869 900 рублей в России. Флагманская модель Uni-K оценена в 108 800 белорусских рублей (примерно 2,92 миллиона рублей) в Беларуси, в то время как в РФ стартовые цены на нее составляют 3 969 900 рублей.

Модель Цена в РФ Цена в РБ Разница Uni-V 2 929 900 руб. 2 407 548 руб. -17,83% Uni-S 2 899 900 руб. 2 222 352 руб. -23,36% Uni-T 2 869 900 руб. 2 394 128 руб. -16,58% Uni-K 3 969 900 руб. 2 920 192 руб. -26,44%

По данным агентства «Автостат», продажи автомобилей китайской марки Changan в России в июне достигли 6388 единиц. Это позволило компании впервые занять четвертое место в рейтинге лидеров на отечественном авторынке.

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Источник: «Автоновости дня»