Дешевле на 1 млн: в Белоруссии начали продавать популярные в России машины

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Авто марки Changan в Белоруссии оказались намного доступнее, чем в России

Компания Changan вновь выходит на рынок Беларуси с обновленной серией автомобилей Uni, в которую входят четыре модели: Uni-V, Uni-S, Uni-T и Uni-K. Местные дистрибьюторы уже опубликовали рекомендуемые розничные цены.

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Стоимость лифтбека Changan Uni-V в Беларуси стартует от 89 700 белорусских рублей (приблизительно 2,4 миллиона российских рублей), в то время как минимальная цена в России составляет 2 929 900 рублей без учёта скидок.

Кроссовер Changan Uni-S предлагается по цене от 82 800 белорусских рублей (порядка 2,2 миллиона рублей) в Беларуси, тогда как его цена в России начинается с 2 899 900 рублей.

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Модель Uni-T доступна в Беларуси от 89 200 белорусских рублей (около 2,39 миллиона рублей) по сравнению с 2 869 900 рублей в России. Флагманская модель Uni-K оценена в 108 800 белорусских рублей (примерно 2,92 миллиона рублей) в Беларуси, в то время как в РФ стартовые цены на нее составляют 3 969 900 рублей.

Модель Цена в РФЦена в РБ Разница
Uni-V2 929 900 руб.2 407 548 руб. -17,83%
Uni-S2 899 900 руб.2 222 352 руб. -23,36%
Uni-T2 869 900 руб.2 394 128 руб. -16,58%
Uni-K3 969 900 руб.2 920 192 руб. -26,44%

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По данным агентства «Автостат», продажи автомобилей китайской марки Changan в России в июне достигли 6388 единиц. Это позволило компании впервые занять четвертое место в рейтинге лидеров на отечественном авторынке.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:MAXIM SHIPENKOV
Количество просмотров 6
27.07.2025 
Фото:MAXIM SHIPENKOV
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