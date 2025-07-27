Дешевле на 1 млн: в Белоруссии начали продавать популярные в России машины
Компания Changan вновь выходит на рынок Беларуси с обновленной серией автомобилей Uni, в которую входят четыре модели: Uni-V, Uni-S, Uni-T и Uni-K. Местные дистрибьюторы уже опубликовали рекомендуемые розничные цены.
Стоимость лифтбека Changan Uni-V в Беларуси стартует от 89 700 белорусских рублей (приблизительно 2,4 миллиона российских рублей), в то время как минимальная цена в России составляет 2 929 900 рублей без учёта скидок.
Кроссовер Changan Uni-S предлагается по цене от 82 800 белорусских рублей (порядка 2,2 миллиона рублей) в Беларуси, тогда как его цена в России начинается с 2 899 900 рублей.
Модель Uni-T доступна в Беларуси от 89 200 белорусских рублей (около 2,39 миллиона рублей) по сравнению с 2 869 900 рублей в России. Флагманская модель Uni-K оценена в 108 800 белорусских рублей (примерно 2,92 миллиона рублей) в Беларуси, в то время как в РФ стартовые цены на нее составляют 3 969 900 рублей.
|Модель
|Цена в РФ
|Цена в РБ
|Разница
|Uni-V
|2 929 900 руб.
|2 407 548 руб.
|-17,83%
|Uni-S
|2 899 900 руб.
|2 222 352 руб.
|-23,36%
|Uni-T
|2 869 900 руб.
|2 394 128 руб.
|-16,58%
|Uni-K
|3 969 900 руб.
|2 920 192 руб.
|-26,44%
По данным агентства «Автостат», продажи автомобилей китайской марки Changan в России в июне достигли 6388 единиц. Это позволило компании впервые занять четвертое место в рейтинге лидеров на отечественном авторынке.
Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ объяснил логотипы Renault в Lada Iskra.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: «Автоновости дня»