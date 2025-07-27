Появились первые подробности о новом кроссовере в стиле Дастера

Обновленный Dacia Jogger 2026 заметили на съемках рекламного ролика

Dacia Jogger 2026 был замечен без камуфляжа во время съемок рекламного ролика, что позволило взглянуть на изменения до официальной презентации.

Фейслифтинг затронул переднюю часть автомобиля, где обновлены фары, решетка радиатора и бамперы, которые теперь выполнены в стиле нового Sandero. Дизайн стал более современным, но сохранил узнаваемые черты модели.

Интерьер Jogger также получил технологические обновления. В салоне появилась новая мультимедийная система с большим дисплеем, а рулевое колесо выполнено в стиле последнего Duster.

Dacia Jogger 2026

Линейка двигателей останется прежней с гибридной версией HEV мощностью 140 л.с., дополненной 1,2-литровым мотором с мягкой гибридной системой и вариантами на ГБО для повышения экономичности.

Официальная премьера модели назначена на сентябрь 2025 года в Мюнхене, а продажи стартуют в 2026 году.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: 32cars