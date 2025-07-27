#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Renault Logan
27 июля
Надежная иномарка с простыми и понятными агрегатами за полмиллиона рублей
Эксперт «За рулем» перечислил сильные и слабые...
При каком пробеге автомобиль становится опасным? Мнение эксперта
27 июля
При каком пробеге автомобиль становится опасным? Мнение эксперта
Эксперт Тимашов: по достижении пробега в 500...
Россияне распробовали новые направления для путешествий
27 июля
Россияне распробовали новые направления для путешествий
Эксперт Осауленко: спрос на поездки в страны...

Второй провальный квартал подряд: прибыль Volkswagen продолжает быстро падать

Чистая прибыль Volkswagen снизилась на 36,3% во втором квартале 2025 года

Во втором квартале 2025 года Volkswagen зафиксировал снижение чистой прибыли на 36,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 2,29 млрд евро, что на 1,5 млрд евро меньше, чем в прошлом году.

Рекомендуем
Если банк отказал: 7 реальных способов купить автомобиль

В отчёте компании указано, что на результаты повлияли слабые продажи брендов Porsche и Audi, расходы на реструктуризацию и сложные рыночные условия, особенно в связи с новыми тарифами в США.

Только за первое полугодие затраты от тарифов Трампа составили 1,3 млрд евро. Операционная прибыль также снизилась на 29% и достигла 3,83 млрд евро, при этом выручка уменьшилась на 3%, составив 80,6 млрд евро, несмотря на незначительный рост объёмов поставок.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

На фоне таких результатов Volkswagen пересмотрел свои прогнозы на год в сторону понижения из-за сохраняющегося экономического давления и геополитических факторов, особенно со стороны США. Это уже второй провальный квартал для Volkswagen подряд: в первом квартале текущего года прибыль упала на 41%, составив 2,19 млрд евро.

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 14
27.07.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0