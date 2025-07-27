Второй провальный квартал подряд: прибыль Volkswagen продолжает быстро падать

Чистая прибыль Volkswagen снизилась на 36,3% во втором квартале 2025 года

Во втором квартале 2025 года Volkswagen зафиксировал снижение чистой прибыли на 36,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 2,29 млрд евро, что на 1,5 млрд евро меньше, чем в прошлом году.

В отчёте компании указано, что на результаты повлияли слабые продажи брендов Porsche и Audi, расходы на реструктуризацию и сложные рыночные условия, особенно в связи с новыми тарифами в США.

Только за первое полугодие затраты от тарифов Трампа составили 1,3 млрд евро. Операционная прибыль также снизилась на 29% и достигла 3,83 млрд евро, при этом выручка уменьшилась на 3%, составив 80,6 млрд евро, несмотря на незначительный рост объёмов поставок.

На фоне таких результатов Volkswagen пересмотрел свои прогнозы на год в сторону понижения из-за сохраняющегося экономического давления и геополитических факторов, особенно со стороны США. Это уже второй провальный квартал для Volkswagen подряд: в первом квартале текущего года прибыль упала на 41%, составив 2,19 млрд евро.

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Источник: ТАСС