#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Штраф за наклейки с нецензурными словами: как это работает
29 июля
Штраф за наклейки с нецензурными словами: как это работает
Адвокат Радько: За нецензурную наклейку на авто...
Aito M7
29 июля
500 сил и автопилот: популярный кроссовер обновился
Бренд Seres представил обновленный кроссовер...
Машины Mazda, BMW и «китайцев» проверили на безопасность: результаты
29 июля
Машины Mazda, BMW и «китайцев» проверили на безопасность: результаты
Mazda EZ-6 и Zeekr 7X: кто стал лидерами...

Полный привод, автомат, два мотора на выбор — проверенный корейский кроссовер за миллион

Эксперт «За рулем» проанализировал надежность SsangYong Actyon 2014-2015 годов

Найти сегодня полноприводный автомобиль за миллион рублей задача не из простых. Тем не менее, даже при таком бюджете есть несколько достойных вариантов на вторичном рынке. В частности, эксперт «За рулем» Александр Виноградов обращает внимание на SsangYong Actyon 2014-2015 годов выпуска.

На российском рынке можно найти как бензиновые, так и дизельные модификации этого кроссовера. Оба варианта имеют одинаковый объем двигателя – 2 литра и мощность 150 л.с.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

– У турбодизеля случались провороты вкладышей из-за постоянной езды на низких оборотах. На ранних экземплярах часто подкидывала проблем топливная система Delphi.

У бензинового мотора слабых мест меньше. Больше всего проблем доставляет привод ГРМ. Звездочки, натяжитель и сама цепь могут износиться еще до пробега 150 тысяч км. На этом же пробеге может случиться обрыв цепи привода масляного насоса.

Шестиступенчатый автомат Aisin TF-81 в целом надежен, но очень чувствителен к чистоте рабочей жидкости, менять которую нужно каждые 60 тысяч км.

SsangYong Actyon
SsangYong Actyon

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Среди отдельных недостатков SsangYong Actyon автор обращает внимание на нестойкие материалы отделки салона. В частности, кожаная обивка водительского сиденья может покрыться трещинами даже до пробега в 200 тысяч километров.

Также стоит уделить внимание состоянию герметика в сварных швах кузова. Из-за сравнительно невысокой жесткости конструкции при регулярной эксплуатации в условиях бездорожья герметик может начать растрескиваться.

Другие варианты полноприводных авто за миллион можно найти здесь.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:KGM
Количество просмотров 22
29.07.2025 
Фото:KGM
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о KGM (Ssang Yong) Actyon (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
KGM (Ssang Yong) Actyon  2015
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Комфортный, хорошая эргономика, динамичный
Недостатки:
на бензиновом гремит цепь
Комментарий:
Это второй Ssang Yong Actyon , на первом за 3 года проехал 85 000 км, менял сален- блоки по гарантии, колодки поменял сам. Больше никаких проблем не было. Сдал в Трейд-ин, причем вполне удачно, доплатил и взял новую. На втором пробег 50 000 км за 2 года, пока без проблем. Расход по трассе 7.3- 8 л на сотню. Оба бензиновые, КПП механика, дизель не рассматривал, т.к в регионе зимой температура опускается до -35. а иногда и больше. Эксплуатация круглый год. Зимой почти все время стоит у дома. По вопросу дорогого ТО могу посоветовать - покупайте все расходники сами, свечи оригинал иридиевые можно найти за 1200 руб, фильтры тоже недорогие и меняйте сами, на плановое ТО приезжайте только для замены масла, масло везите свое, я использую Total Quartz Ineo MC3 5W/30, 100% замена оригинальному. Знакомый брал авто в тоже время и решил сэкономить на масле, на 45 тыс пришлось менять цепь. Машина хорошая, сделана добротно, но требует внимания и грамотной эксплуатации.
+6