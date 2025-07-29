Полный привод, автомат, два мотора на выбор — проверенный корейский кроссовер за миллион

Эксперт «За рулем» проанализировал надежность SsangYong Actyon 2014-2015 годов

Найти сегодня полноприводный автомобиль за миллион рублей задача не из простых. Тем не менее, даже при таком бюджете есть несколько достойных вариантов на вторичном рынке. В частности, эксперт «За рулем» Александр Виноградов обращает внимание на SsangYong Actyon 2014-2015 годов выпуска.

На российском рынке можно найти как бензиновые, так и дизельные модификации этого кроссовера. Оба варианта имеют одинаковый объем двигателя – 2 литра и мощность 150 л.с.

SsangYong Actyon

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

– У турбодизеля случались провороты вкладышей из-за постоянной езды на низких оборотах. На ранних экземплярах часто подкидывала проблем топливная система Delphi.

У бензинового мотора слабых мест меньше. Больше всего проблем доставляет привод ГРМ. Звездочки, натяжитель и сама цепь могут износиться еще до пробега 150 тысяч км. На этом же пробеге может случиться обрыв цепи привода масляного насоса.

Шестиступенчатый автомат Aisin TF-81 в целом надежен, но очень чувствителен к чистоте рабочей жидкости, менять которую нужно каждые 60 тысяч км.

SsangYong Actyon

Среди отдельных недостатков SsangYong Actyon автор обращает внимание на нестойкие материалы отделки салона. В частности, кожаная обивка водительского сиденья может покрыться трещинами даже до пробега в 200 тысяч километров.

Также стоит уделить внимание состоянию герметика в сварных швах кузова. Из-за сравнительно невысокой жесткости конструкции при регулярной эксплуатации в условиях бездорожья герметик может начать растрескиваться.

Другие варианты полноприводных авто за миллион можно найти здесь.