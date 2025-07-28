1,5 л. 115 л. с.: в РФ продают новый доступный кроссовер надежной марки
На российском рынке начали продавать новый компактный кроссовер Kia Sonet индийского производства, который может стать альтернативой известным моделям от Geely и Chery.
Автомобиль можно приобрести по цене от 1 750 000 рублей, его поштучно ввозит в страну фирма из Иркутска, предлагая доставку в течение месяца.
Примечательно, что этот Kia Sonet оформляется на физическое лицо, однако подробности о комплектации не указаны. Судя по фотографиям, покупатель сможет рассчитывать на хорошо оснащенный вариант с кожаным интерьером, цифровой панелью, большим мультимедийным экраном, кожаным рулем и другими опциями.
Тем временем во Владивостоке в наличии есть версия Luxury Smart Edition, которая включает кожаный салон, климат-контроль, цифровую приборную панель, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay, камеры заднего вида и передние и задние парктроники, а также светодиодные фары. Стоимость этого кроссовера составляет 2 250 000 рублей. На данный момент новые Kia Sonet в остальных городах страны не предлагаются.
Все модели имеют одинаковый силовой агрегат: это 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 115 лошадиных сил, сочетающийся с бесступенчатым вариатором и передним приводом. Автомобиль базируется на платформе Hyundai Venue и производится на заводе Kia в индийском городе Анантапур.
Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ продают редкий 8-сильный автомобиль 2025 г. в. по цене кроссовера.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Автоновости дня»