Очень редкая модификация Гелендвагена неожиданно всплыла в продаже в России
В России появился в продаже редкий Mercedes-Maybach G650 Landaulet, выпущенный в количестве всего 99 единиц в 2018 году.
Этот внедорожник с откидной задней крышей, прошедший 2070 км, выставлен в Москве за 92 млн рублей.
Модель была представлена в 2017 году как завершающая версия дореформенного Гелендвагена и объединяет в себе черты различных модификаций: мощный 630-сильный 6-литровый двигатель V12 от Mercedes-AMG G 65 и портальные мосты от G 500 4x4², а также шикарный интерьер, соответствующий уровню Maybach S-класса.
Автомобиль, собранный на австрийском заводе Magna Steyr, отличается серым кузовом с черной крышей, 22-дюймовыми колесами и кожаным салоном в коричнево-черных оттенках.
Базовая комплектация включает премиальные опции, такие как вентиляция и массаж задних сидений, отдельный климат-контроль и 10-дюймовые дисплеи для задних пассажиров.
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Источник: Auto.ru