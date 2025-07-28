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Очень редкая модификация Гелендвагена неожиданно всплыла в продаже в России

В Москве продается уникальный Mercedes-Maybach G650 Landaulet за 92 млн рублей

В России появился в продаже редкий Mercedes-Maybach G650 Landaulet, выпущенный в количестве всего 99 единиц в 2018 году.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet
Mercedes-Maybach G650 Landaulet

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Этот внедорожник с откидной задней крышей, прошедший 2070 км, выставлен в Москве за 92 млн рублей.

Модель была представлена в 2017 году как завершающая версия дореформенного Гелендвагена и объединяет в себе черты различных модификаций: мощный 630-сильный 6-литровый двигатель V12 от Mercedes-AMG G 65 и портальные мосты от G 500 4x4², а также шикарный интерьер, соответствующий уровню Maybach S-класса.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet
Mercedes-Maybach G650 Landaulet
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ТЕСТ МАСЕЛ

Автомобиль, собранный на австрийском заводе Magna Steyr, отличается серым кузовом с черной крышей, 22-дюймовыми колесами и кожаным салоном в коричнево-черных оттенках.

Базовая комплектация включает премиальные опции, такие как вентиляция и массаж задних сидений, отдельный климат-контроль и 10-дюймовые дисплеи для задних пассажиров.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet
Mercedes-Maybach G650 Landaulet
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Auto.ru

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Лежнин Роман
Фото:Auto.ru
Количество просмотров 12
28.07.2025 
Фото:Auto.ru
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Страшный.
Недостатки:
Все ломается.
Комментарий:
Лучше танк купить и не морочить голову.
+4