Очень редкая модификация Гелендвагена неожиданно всплыла в продаже в России

В Москве продается уникальный Mercedes-Maybach G650 Landaulet за 92 млн рублей

В России появился в продаже редкий Mercedes-Maybach G650 Landaulet, выпущенный в количестве всего 99 единиц в 2018 году.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet

Этот внедорожник с откидной задней крышей, прошедший 2070 км, выставлен в Москве за 92 млн рублей.

Модель была представлена в 2017 году как завершающая версия дореформенного Гелендвагена и объединяет в себе черты различных модификаций: мощный 630-сильный 6-литровый двигатель V12 от Mercedes-AMG G 65 и портальные мосты от G 500 4x4², а также шикарный интерьер, соответствующий уровню Maybach S-класса.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet

Автомобиль, собранный на австрийском заводе Magna Steyr, отличается серым кузовом с черной крышей, 22-дюймовыми колесами и кожаным салоном в коричнево-черных оттенках.

Базовая комплектация включает премиальные опции, такие как вентиляция и массаж задних сидений, отдельный климат-контроль и 10-дюймовые дисплеи для задних пассажиров.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Auto.ru