Дорожный просвет Lada Iskra: детали об универсале и кросс-универсале

Инженер Lada рассказал об оригинальной подвеске новой модели Iskra

Новая модель Lada Iskra, продажи которой стартовали 20 июля, получила почти полностью уникальную подвеску.

Исключением являются задние амортизаторы, которые заимствованы у более старшей модели Vesta. Об этом сообщил главный инженер проекта Iskra Виталий Логинов во время тест-драйва новинки.

«От Весты взяли задние амортизаторы. Мы немного изменили крепление кузова, поскольку оно отличается, и сделали свои настройки. Задние амортизаторы оказались полезными благодаря большему диаметру», – отметил Виталий Логинов.

Он уточнил, что Lada Iskra включает оригинальную заднюю балку, изготовленную методом штамповки и сварки специально для этой модели. «У нас задняя балка, она уникальная. По геометрии она своя и изготавливается у наших поставщиков. Балка выполнена штампосварным способом», – добавил Виталий Логинов.

Обсуждая различия подвески универсала и кросс-универсала Iskra, инженер отметил, что для кросс-версии был увеличен клиренс на 3 см, в результате чего дорожный просвет составил 200 мм вместо 170 мм.

«Подвеска "Кросса" отличается от "НеКросса" тем, что мы увеличили клиренс за счет перераспределения ходов амортизаторов и перемещения чашки крепления пружины на самом амортизаторе или стойке задней подвески», – объяснил Виталий Логинов.

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Источник: «Автоновостей дня»