РБК и «Газпромнефть-СМ» представили спецпроект о белых маслах

Белые масла наивысшей степени очистки «Газпромнефть – смазочные материалы» стали героями исследовательского спецпроекта

Теперь все желающие могут ознакомиться с технологией создания и сферами применения белых масел, а также узнать об их значимости для российской экономики

«Белые масла нашего производства уже активно используются на российских предприятиях. Мы фиксируем стабильный рост интереса к данному продукту, а главное – имеем производственные мощности, чтобы удовлетворить его. До конца 2025 года компания готова обеспечить более 30% потребности российского рынка белых масел», – отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Выпуск белых масел из отечественных компонентов начался на омском заводе «Газпромнефть-СМ» весной. Такие смазочные материалы проходят сложную технологию очистки, благодаря чему они абсолютно безопасны для человека: химически и биологически нейтральны, прозрачны, не имеют запаха и вкуса. В связи с чем их активно применяют в пищевой, фармацевтической, медицинской и косметической отраслях.

«Это история не только про экономику, но и про уверенность в качестве продукции. Мы не можем быть до конца уверены в безопасности зарубежной продукции, тщательности проверок и прозрачности логистических цепочек в нынешнем геополитическом контексте. А в том, что российские компании с громким именем дорожат своей репутацией и выведут на рынок только тот продукт, в качестве которого не сомневаются, можем», – заявил генеральный директор Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков России Александр Иванов.

Белые масла используют для смазывания конвейеров и форм на производстве хлебобулочных и кондитерский изделий, обработки овощей, фруктов, сыров, замороженного мяса, полуфабрикатов и курных яиц, а также добавляют в составы мазей, кремов, масок, губных помад и даже кормов для животных.

«Белые масла – это перспективные и экологичные смазочные материалы высочайшей степени очистки. Учитывая их востребованность в промышленности, старт производства с использованием отечественного сырья является событием государственного масштаба для России», – подчеркнул председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Долгое время белые масла ввозились в Россию из-за рубежа из-за сложности их промышленного производства. Ситуация изменилась после запуска на заводе в Омске комплекса гидпроизодепарафинизации, который способен проводить глубочайшую очистку сырья. Качество и безопасность продукции компании подтверждают «Евразийский реестр пищевых смазочных материалов», Роспотребнадзор и ГОСТ.