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500 сил и автопилот: популярный кроссовер обновился

Бренд Seres представил обновленный кроссовер Aito M7

В Китае официально представили обновленную модель Seres Aito M7. Обновленный M7 теперь оформлен в унифицированном стиле с другими моделями премиального бренда, такими как M8 и флагманский кроссовер M9.

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Модели обладают схожими передними фарами, формой и задней частью, а также имеют множество хромированных деталей.

Скорее всего, Aito M7 будет оснащен лидаром и системой автопилота ADS 4 ADAS от Huawei. Она включает системы для предотвращения столкновений на любой скорости, помощи в парковке и прохождении круговых перекрестков.

В качестве силовой установки обновленного Aito M7, вероятно, будет использован гибридный двигатель, как у модели M8. Полноприводная версия предлагает максимальную мощность в 526 л.с., состоящую из 1,5-литрового двигателя внутреннего сгорания и двух электромоторов.

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Aito M7
Aito M7

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Базовая версия, скорее всего, будет иметь задний привод и гибридную установку мощностью 304 л.с.

Что касается ценового диапазона, он, вероятно, составит от 249 800 до 329 800 юаней (от 2,77 млн до 3,65 млн рублей). После премьеры в Китае, которая запланирована на сентябрь, автомобиль может появиться и на других рынках, включая Россию.

На данный момент дорейсталинговый Seres Aito M7 официально продается в России по цене от 7 490 000 рублей без учета скидок.

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Источник: CarNewsChina

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Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 3
29.07.2025 
Фото:CarNewsChina
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