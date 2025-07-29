500 сил и автопилот: популярный кроссовер обновился

Бренд Seres представил обновленный кроссовер Aito M7

В Китае официально представили обновленную модель Seres Aito M7. Обновленный M7 теперь оформлен в унифицированном стиле с другими моделями премиального бренда, такими как M8 и флагманский кроссовер M9.

Модели обладают схожими передними фарами, формой и задней частью, а также имеют множество хромированных деталей.

Скорее всего, Aito M7 будет оснащен лидаром и системой автопилота ADS 4 ADAS от Huawei. Она включает системы для предотвращения столкновений на любой скорости, помощи в парковке и прохождении круговых перекрестков.

В качестве силовой установки обновленного Aito M7, вероятно, будет использован гибридный двигатель, как у модели M8. Полноприводная версия предлагает максимальную мощность в 526 л.с., состоящую из 1,5-литрового двигателя внутреннего сгорания и двух электромоторов.

Aito M7

Базовая версия, скорее всего, будет иметь задний привод и гибридную установку мощностью 304 л.с.

Что касается ценового диапазона, он, вероятно, составит от 249 800 до 329 800 юаней (от 2,77 млн до 3,65 млн рублей). После премьеры в Китае, которая запланирована на сентябрь, автомобиль может появиться и на других рынках, включая Россию.

На данный момент дорейсталинговый Seres Aito M7 официально продается в России по цене от 7 490 000 рублей без учета скидок.

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Источник: CarNewsChina