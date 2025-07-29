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В Петербурге мигранты больше не смогут работать в такси

Губернатор Петербурга Беглов запретил иностранцам работать в такси

В Санкт-Петербурге таксопаркам и каршеринговым компаниям с услугами водителя запрещено до конца 2025 года нанимать иностранных граждан, работающих по патентам.

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Данное решение инициировано губернатором Александром Бегловым и основывается на пункте 6 статьи 18.1 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Постановление вступит в силу через десять дней. Согласно информации, цель данного решения – повышение уровня качества и безопасности услуг такси, а также создание дополнительных возможностей для трудоустройства граждан России.

Компании и индивидуальные предприниматели получат трехмесячный переходный период для завершения текущих трудовых отношений и привлечения новых работников.

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Вводимый запрет позволит, в частности, оценить его влияние на жизнь города, прежде чем принимать решения о необходимости аналогичных мер в будущем.

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Источник: пресс-служба правительства Петербурга

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 11
29.07.2025 
Фото:Unsplash
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