Доступные цены: что поможет россиянам пересесть с автохлама на новые авто

Эксперт Корнев: почему идея о повышении налога на старые машины не сработает

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» предложила повысить транспортный налог для владельцев старых автомобилей, а по достижении авто критического возраста – выкупать его для утилизации.

Таким образом водителей хотят простимулировать чаще обновлять машины. Однако многие эксперты считают, что у россиян просто нет средств на покупку новых машин.

Руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев оценил предложение РОАД. По его мнению, инициатива выглядит сомнительной, т.к. стимулировать продажи новых машин таким образом вряд ли удастся.

Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг:

– Основная причина – колоссальный разрыв между стоимостью старых и новых машин. Возьмем пример: аналог 15-летней (именно с этого возраста предлагается применять повышенный налог) Lada Niva Legend в трехдверном исполнении обойдется в среднем в 350 тыс. руб., в то время как новый автомобиль – от 850 тысяч рублей. Разница кратная, по этой причине владельцы не спешат расставаться с имуществом. И увеличение транспортного налога вряд ли сделает его большей обузой, чем необходимый для обновления кредит на нынешних условиях.

Ситуация вряд ли изменится, даже если налог увеличат в два или даже три раза, считает специалист. Все равно это будет дешевле, чем любая машина из салона. Тем более подавляющее число действительно старого транспорта достаточно скромной мощности, так что увеличение транспортного налога не станет значимым поводом к покупке чего-то другого.

Еще одно из предложений Ассоциации – выкупать старые машины, как это было когда-то. Вместо «автохлама» хотят давать специальные сертификаты определенного номинала на приобретение новых автомобилей, но до нужной суммы придется добавлять из своих накоплений. Речь в текущих реалиях о миллионе рублей как минимум. Таких возможностей у большинства нет, рассуждает эксперт.

Он считает, что, если инициатива будет реализована, собственники «автохлама» будут ужиматься в своих тратах или экономить на обслуживании. Обязательные техосмотры, о которых тоже говорят, сделают богаче продавцов диагностических карт. В итоге будет получен обратный эффект с безопасностью на дорогах. Обновить парк страны таким способом с большой вероятностью не удастся, отмечает Корнев.

Очевидно, что на старых машинах ездят чаще всего из-за недостатка финансов, за исключением особенной любви к определенным моделям. Повышать продажи и обновлять автопарк возможно через доступные кредиты и низкие цены, потому что все начинается с них.

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