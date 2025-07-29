Клиенты GM против компании: недовольство качеством двигателей V8 растет

Клиенты GM требуют решения проблем с двигателями V8

Компания General Motors столкнулась с растущим числом судебных дел, касающихся ее двигателей V8. Так, владельцы автомобилей все чаще жалуются на серьезные механические неисправности и недостаточное качество проведенного ремонта.

В новом коллективном иске говорится, что производитель знал о проблемах с двигателями L87 V8 с самого начала, но не принял мер для их устранения. Истцы утверждают, что шатунные подшипники подвержены поломкам, что может привести к заклиниванию мотора или повреждению поршня в блоке. Они рассчитывают на успех, подобный тому, которого достигли другие пострадавшие в недавних судебных разбирательствах против GM.

Двигатель L87 – это 6,2-литровый V8 от General Motors, используемый в нескольких моделях внедорожников, таких как GMC Sierra, Yukon, Chevrolet Tahoe, Suburban, Silverado и Cadillac Escalade. Иск был подан в Восточном округе штата Висконсин и частично связан с отзывом 597 630 автомобилей компанией GM; клиенты считают, что этого недостаточно.

Решение включает замену двигателя при необходимости, однако это делается только в том случае, если он не проходит проверку. Автомобили, у которых не замечено проблем, получают только более густое масло, новый фильтр и крышку маслоналивной горловины.

Владельцы обеспокоены, что их V8 может не быть включенными в отзыв, но все равно может сломаться после определённого пробега. Истцы утверждают, что замена мотора не решает полностью проблему, так как взамен устанавливается тот же самый агрегат.

Помимо страхов, связанных с ремонтом, автомобилисты требуют компенсации за моральный ущерб из-за невозможности использовать свои внедорожники.

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Источник: CarScoops