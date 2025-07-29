Brabus представил сумасшедший проект мощностью 1000 л. с.
Немецкая фирма Brabus представила усовершенствованную версию Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, которая называется Brabus 1000.
Гибридная силовая установка, состоящая из 4,5-литрового V8 с двойным турбонаддувом и электромотора, теперь развивает мощность в 1000 лошадиных сил (735 кВт) и крутящий момент в 1820 Н∙м, ограниченный до 1620 Н∙м для надежности. Это позволяет суперседану разгоняться до 100 км/ч за 2,7 секунды, при этом его максимальная скорость достигает 320 км/ч.
Внешний вид автомобиля богат карбоновыми деталями, включая сплиттер, вставки в пороги, диффузор, элементы колесных арок и зеркал. Установлены легкосплавные диски Brabus Monoblock Z размером 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади, на шинах от Continental и Hankook.
Интерьер выполнен с использованием черной кожи и алькантары Dinamica, с красными акцентами и карбоновыми вставками.
Тиснение с цифрой «77» символизирует год основания компании Brabus. Цену доработки не объявили, однако базовая версия Mercedes-AMG GT 63 S E Performance в США стоит 195 900 долларов.
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Источник: SpeedMe