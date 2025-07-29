У китайцев теперь учится даже Ferrari: новый SU7 был замечен в Маранелло

Ferrari тестирует электромобиль Xiaomi SU7 Ultra для разработки новой платформы

Итальянская компания Ferrari приобрела китайский электромобиль Xiaomi SU7 Ultra для тестирования на своём заводе в Маранелло.

Автомобиль был замечен у ворот предприятия, и его изучение направлено на оценку архитектуры модели в сочетании с разработкой собственной электрической платформы компании, ожидающей запуска к концу 2025 года.

Xiaomi SU7 Ultra, обладающий мощностью 1548 л.с. и рекордным временем на Нюрбургринге среди серийных электромобилей (7:04.957), заинтересовал Ferrari своими инновационными технологиями.

Ранее представители Ferrari посетили штаб-квартиру Xiaomi для обсуждения возможного партнёрства в разработке высокопроизводительных электромоторов. Также на заводе был замечен замаскированный прототип с имитацией выхлопных труб, что указывает на активную работу компании по созданию электромобиля.

Интерес к китайским технологиям со стороны Ferrari подчеркивает значение SU7 Ultra, который уже прошёл тесты у Hyundai. Согласно предыдущим данным, Hyundai Motor также приобрела электрическую модель Xiaomi SU7 для исследования в своей штаб-квартире в Сеуле.

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Источник: CarNewsChina