#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Li Auto i8
29 июля
Популярный в России бренд официально представил свой первый электромобиль
Li Auto представила i8: первый электромобиль...
У китайцев теперь учится даже Ferrari: новый SU7 был замечен в Маранелло
29 июля
У китайцев теперь учится даже Ferrari: новый SU7 был замечен в Маранелло
Ferrari тестирует электромобиль Xiaomi SU7...
Mercedes-AMG GT 63 S E Performance by Brabus
29 июля
Brabus представил сумасшедший проект мощностью 1000 л. с.
Brabus презентовал Mercedes-AMG GT 63 S E...

У китайцев теперь учится даже Ferrari: новый SU7 был замечен в Маранелло

Ferrari тестирует электромобиль Xiaomi SU7 Ultra для разработки новой платформы

Итальянская компания Ferrari приобрела китайский электромобиль Xiaomi SU7 Ultra для тестирования на своём заводе в Маранелло.

Рекомендуем
Этот популярный Kia с пробегом оказался не таким уж надежным

Автомобиль был замечен у ворот предприятия, и его изучение направлено на оценку архитектуры модели в сочетании с разработкой собственной электрической платформы компании, ожидающей запуска к концу 2025 года.

Xiaomi SU7 Ultra, обладающий мощностью 1548 л.с. и рекордным временем на Нюрбургринге среди серийных электромобилей (7:04.957), заинтересовал Ferrari своими инновационными технологиями.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Ранее представители Ferrari посетили штаб-квартиру Xiaomi для обсуждения возможного партнёрства в разработке высокопроизводительных электромоторов. Также на заводе был замечен замаскированный прототип с имитацией выхлопных труб, что указывает на активную работу компании по созданию электромобиля.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Интерес к китайским технологиям со стороны Ferrari подчеркивает значение SU7 Ultra, который уже прошёл тесты у Hyundai. Согласно предыдущим данным, Hyundai Motor также приобрела электрическую модель Xiaomi SU7 для исследования в своей штаб-квартире в Сеуле.

Источник: CarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 5
29.07.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0