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2,5 литра ностальгии: в продаже Волга с пробегом 71 тыс. км и всего двумя владельцами

ГАЗ-24 Волга с пробегом всего 71 000 км продают за 1 490 000 рублей

В 1981 году с конвейера сошел этот элегантный бежевый седан – ГАЗ-24 Волга, автомобиль, который в свое время был символом статуса и надежности.

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Сегодня этот автомобиль не просто редкий экземпляр, представленный на одном из классифайдов, не просто автомобиль, а настоящая легенда, сохранившая дух эпохи. Всего 71 000 км за 43 года, два аккуратных владельца и оригинальное состояние.

ГАЗ-24 выпускался с 1968 по 1987 год и стал одной из самых узнаваемых моделей советского автопрома. Его строгие линии, мощный 2,5-литровый мотор (95 л.с.) и внушительный силуэт сделали Волгу любимым автомобилем чиновников, киногероев и тех, кто ценил комфорт и основательность.

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ТЕСТ МАСЕЛ

Эта модификация с механической коробкой передач – находка для коллекционеров, ведь большинство машин той эпохи уже давно потеряли первоначальный лоск.

Машина не бита, не перекрашена, а ее светлый велюровый салон словно законсервирован во времени. Галогенные фары, противотуманки, родные диски – здесь все как задумывали инженеры Горьковского автозавода.

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Даже запах внутри тот самый, «ретро», ведь даже пластик отделки тогда пах совсем по-другому.

Эту Волгу за 1 490 000 рублей продает владелец, проживающий в Томске. Обещает заинтересовавшимся рассказать все, что знает об этой «красавице».

Источник: Avito.Авто

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Алексеева Елена
Количество просмотров 15
30.07.2025 
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