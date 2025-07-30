2 л, 160 л. с., автомат: в РФ дешевле «китайцев» продают кроссовер знакомого бренда

В РФ в продаже появились новые кроссоверы Kia Sportage Ace по цене от 3 млн рублей

На российский рынок поступили Kia Sportage Ace с агрессивным дизайном передней части, предназначенные для китайского рынка. Эти кроссоверы продаются в основном из наличия. Минимальная цена за одну из таких моделей в Набережных Челнах составляет 3 000 000 рублей.

У автомобиля черно-коричневый кожаный салон, а также современное оснащение: мультируль с кожаным ободом, климат-контроль, панорамная крыша, подогрев сидений, камера кругового обзора и бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, а также крупный сенсорный дисплей для мультимедийной системы.

В Брянске аналогичный кроссовер доступен за 3 250 000 рублей, в Владивостоке его стоимость составляет 3 300 000 рублей, а в Красноярске и Ростове-на-Дону – на 50 000 рублей выше. В Астрахани цена достигает 3 400 000 рублей.

Все автомобили имеют одинаковый силовой агрегат: 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 161 л.с., работающий в паре с классическим шестиступенчатым автоматом и передним приводом.

Также имеется версия с 1,5-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. и роботом, которая доступна у крупного дилера в Санкт-Петербурге, но ее цена начинается от 3 700 000 рублей.

Kia Sportage Ace

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Источник: «Автоновости дня»