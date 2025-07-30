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2 л, 160 л. с., автомат: в РФ дешевле «китайцев» продают кроссовер знакомого бренда

В РФ в продаже появились новые кроссоверы Kia Sportage Ace по цене от 3 млн рублей

На российский рынок поступили Kia Sportage Ace с агрессивным дизайном передней части, предназначенные для китайского рынка. Эти кроссоверы продаются в основном из наличия. Минимальная цена за одну из таких моделей в Набережных Челнах составляет 3 000 000 рублей.

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У автомобиля черно-коричневый кожаный салон, а также современное оснащение: мультируль с кожаным ободом, климат-контроль, панорамная крыша, подогрев сидений, камера кругового обзора и бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, а также крупный сенсорный дисплей для мультимедийной системы.

В Брянске аналогичный кроссовер доступен за 3 250 000 рублей, в Владивостоке его стоимость составляет 3 300 000 рублей, а в Красноярске и Ростове-на-Дону – на 50 000 рублей выше. В Астрахани цена достигает 3 400 000 рублей.

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Все автомобили имеют одинаковый силовой агрегат: 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 161 л.с., работающий в паре с классическим шестиступенчатым автоматом и передним приводом.

Также имеется версия с 1,5-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. и роботом, которая доступна у крупного дилера в Санкт-Петербурге, но ее цена начинается от 3 700 000 рублей.

Kia Sportage Ace
Kia Sportage Ace
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Ранее «За рулем» перечислил пять очень динамичных серийных автомобилей из 90-х.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Kia
Количество просмотров 13
30.07.2025 
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-32