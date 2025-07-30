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В МВД прокомментировали слухи о запрете праворульных машин

МВД опровергло возможность запрета праворульных автомобилей в России

Официальный представитель МВД Ирина Волк опровергла информацию о возможном запрете на покупку и использование автомобилей с правым рулем.

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По ее словам, в СМИ появилась информация о проекте стратегии по повышению безопасности дорожного движения до 2030 и до 2036 года, где обсуждался потенциальный запрет на такие автомобили, но это было неправильно понято.

Волк подчеркнула, что планируется сосредоточиться на образовательных мероприятиях для водителей праворульных автомобилей, а также на механизмах, способствующих адаптации этих транспортных средств к дорожной инфраструктуре с учетом существующих правил.

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Ранее ТАСС сообщал о намерении МВД пересмотреть правила допуска машин с правым рулем к движению на основе анализа рисков, связанных с их использованием. Это решение вызвано возросшим импортом автомобилей с правым рулем из Японии и увеличением числа ДТП с их участием.

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Ранее «За рулем» перечислил пять очень динамичных серийных автомобилей из 90-х.

Источник: Telegram-канал официального представителя МВД Ирины Волк

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 13
30.07.2025 
Фото:Unsplash
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