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Китайские грузовики четырех популярных марок попали под запрет в России

Росстандарт ограничил продажу китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak

В конце июля 2025 года Росстандарт принял решение о приостановке действия сертификатов соответствия для целого ряда моделей китайских грузовых автомобилей.

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Под ограничения попали популярные в России марки Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, включая как готовые автомобили, так и шасси для последующей комплектации. Основанием для жестких мер стали результаты внеплановых проверок, в ходе которых были выявлены серьезные нарушения требований технической безопасности.

Специалисты обнаружили проблемы с эффективностью тормозных систем, повышенный уровень шума, несоответствие органов управления стандартам, а также отсутствие обязательной системы экстренного вызова. Также претензии касались недостатков в конструкции креплений ремней безопасности и сидений, а также вопросов электромагнитной совместимости.

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Особое беспокойство контролирующего органа вызвали модели DFH4180 и DFH5200B, Foton BJ4189 и H5, FAW CA4250, CA4180 и JH6-B 8X4, а также Sitrak ZZHS. Под ограничения также попали шасси Foton M4L. Для всех этих транспортных средств теперь временно запрещен выпуск в обращение на территории России.

Проверка также выявила нарушения у грузовиков Dongfeng DFH5200B, Foton H5 и FAW JH6-B 8X4, сертифицированных в других странах ЕАЭС. Эти модели теперь также запрещены к продаже в России.

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В настоящее время производителям направлены официальные предписания, требующие немедленно прекратить реализацию проблемных моделей и разработать программы по устранению выявленных недостатков. Владельцам уже проданных грузовиков обещают бесплатный ремонт – как только будут согласованы и утверждены программы отзыва.

Источник: Росстандарт

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Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 12
30.07.2025 
Фото:freepik / freepik
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