Renault Triber — стильный и гибкий бюджетный семиместник

Renault представила в Индии обновленный компактный минивэн Triber

Renault представила в Индии обновленную версию компактного минивэна Triber. Этот доступный семиместный автомобиль, впервые выпущенный в 2019 году для рынков Индии и Индонезии, серьезно модернизировали.

Несмотря на скромные габариты – всего 3,99 метра в длину – модель сохранила гибкую систему сидений, позволяющую перевозить до семи пассажиров. Triber построен на платформе CMF-A, которая также используется в компактном внедорожнике Kwid. Экстерьер Triber был существенно переработан, чтобы соответствовать современному дизайну Renault.

Передняя часть получила новый капот, светодиодные фары с дневными ходовыми огнями, обновлённую решетку радиатора с фирменным ромбовидным логотипом и защиту днища. Задняя часть также изменилась: здесь появились новые светодиодные фонари и переработанный бампер. В целом, обновленный Triber выглядит более современно и динамично.

Водитель теперь может пользоваться цифровой приборной панелью, а сенсорный экран мультимедийной системы переместился выше, став более удобным для управления. Подключение смартфона поддерживается беспроводным способом. Гибкая компоновка сидений, включающая сдвижной второй ряд и опциональный третий, позволяет создавать много вариантов раскладки. Объем багажника варьируется от 84 до 625 литров. Среди дополнительных функций – двухзонный климат-контроль, камера заднего вида и охлаждаемый перчаточный ящик.

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Под капотом Triber прежний 1,0-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 72 л.с., работающий в паре с пятиступенчатой механической или роботизированной коробкой.

Топовая модификация с автоматом обойдется покупателям не менее, чем в 9 тысяч евро, а вариант с механикой – около 7 тысяч.

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Источник: Auto, Motor und Sport