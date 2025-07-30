Японский кроссовер с хорошим оснащением продают в РФ дешевле 2 млн рублей

В РФ начались продажи новых Honda WR-V по цене от 1,67 млн рублей

В РФ по параллельному импорту сейчас доступен недорогой японский компактный кроссовер Honda WR-V. В основном эти автомобили везут из Японии, поэтому владельцам придется учитывать одну особенность – правое расположение руля. В Владивостоке такой праворульный кроссовер можно заказать за 1 670 000 рублей.

У этого Honda WR-V кожаный мультифункциональный руль, есть климат-контроль, мультимедиа с сенсорным экраном, камера заднего вида и многое другое. Интерьер выполнен из ткани и экокожи, а стояночный тормоз имеет механический тип.

Кроме Владивостока, кроссовер доступен в других городах: за 1 700 000 рублей его можно заказать в Благовещенске, за 1 780 000 рублей – в Находке, а за 1 800 000 рублей – в Севастополе.

За 1 850 000 рублей его готовы привезти в Улан-Удэ, а цена в Омске достигает 2 030 000 рублей. Самая высокая стоимость, 2 200 000 рублей, отмечена в Новосибирске.

В наличии такие кроссоверы также имеются: за 2 230 000 рублей можно купить один из них в Хабаровске, за 2 390 000 рублей – в Старом Осколе в Белгородской области.

Все предложенные автомобили имеют одинаковую техническую начинку: они оборудованы 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 121 л.с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

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Источник: «Автоновости дня»