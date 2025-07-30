#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada Iskra
30 июля
Когда ждать самых доступных версий новой Искры: ответ АВТОВАЗа
АВТОВАЗ анонсировал выпуск Lada Iskra с ценой...
Нелегальных таксистов в аэропортах Подмосковья ждут солидные штрафы
30 июля
Нелегальных таксистов в аэропортах Подмосковья ждут солидные штрафы
В Московской области внедряют штрафы для...
Сразу несколько российских автопроизводителей уходят в отпуск
30 июля
Сразу несколько российских автопроизводителей уходят в отпуск
«Соллерс» и УАЗ ушли в корпоративный отпуск с...

Этот автомобиль стал самым продаваемым в Москве в этом году

«Автостат»: Geely Monjaro стал самым покупаемым автомобилем в Москве в 2025 году

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», за первые шесть месяцев 2025 года в Москве было продано 67 тысяч новых легковых автомобилей, что на 28% ниже, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Рекомендуем
Дебют Tenet T8: что мы знаем о новом кроссовере из Калуги? Смотрите в видео «За рулем»

Важно отметить, что 65% продаж составили китайские марки, хотя годом ранее их доля достигала 70%.

На столичном авторынке в первой половине 2025 года лидировала китайская марка Haval, которая продала 7,1 тысячи машин, в то время как на втором месте оказалась Geely с 6,8 тысячи экземпляров.

Третью позицию заняла отечественная LADA с результатом в 4,9 тысячи автомобилей. За ними следуют китайский Chery (4,7 тыс. шт.) и белорусский Belgee (4,4 тыс. шт.). Продажи остальных брендов не превысили четырех тысяч машин.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Самым часто покупаемым новым автомобилем в Москве в этом полугодии стал Geely Monjaro с продажами в 2,7 тысячи единиц.

Geely Monjaro
Geely Monjaro

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

На втором месте оказался Belgee X50 (2,6 тыс. шт.), а третью строчку занял Haval Jolion (2,4 тыс. шт.), который был лидером 2024 года. В пятёрку самых продаваемых автомобилей также вошли Belgee X70 и LADA Granta с результатами 1,9 и 1,8 тысячи шт. соответственно.

Источник: Автостат

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Geely
Количество просмотров 5
30.07.2025 
Фото:Geely
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Geely Monjaro

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв