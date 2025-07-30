Этот автомобиль стал самым продаваемым в Москве в этом году

«Автостат»: Geely Monjaro стал самым покупаемым автомобилем в Москве в 2025 году

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», за первые шесть месяцев 2025 года в Москве было продано 67 тысяч новых легковых автомобилей, что на 28% ниже, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Важно отметить, что 65% продаж составили китайские марки, хотя годом ранее их доля достигала 70%.

На столичном авторынке в первой половине 2025 года лидировала китайская марка Haval, которая продала 7,1 тысячи машин, в то время как на втором месте оказалась Geely с 6,8 тысячи экземпляров.

Третью позицию заняла отечественная LADA с результатом в 4,9 тысячи автомобилей. За ними следуют китайский Chery (4,7 тыс. шт.) и белорусский Belgee (4,4 тыс. шт.). Продажи остальных брендов не превысили четырех тысяч машин.

Самым часто покупаемым новым автомобилем в Москве в этом полугодии стал Geely Monjaro с продажами в 2,7 тысячи единиц.

Geely Monjaro

На втором месте оказался Belgee X50 (2,6 тыс. шт.), а третью строчку занял Haval Jolion (2,4 тыс. шт.), который был лидером 2024 года. В пятёрку самых продаваемых автомобилей также вошли Belgee X70 и LADA Granta с результатами 1,9 и 1,8 тысячи шт. соответственно.

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Источник: Автостат