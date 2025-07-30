Дешевле ₽3 млн: хорошо знакомый 140-сильный кроссовер снова можно купить в РФ

На российском рынке появился кроссовер Hyundai ix35 по цене от 2,8 млн рублей

В РФ в продаже появилась китайская версия когда-то популярного кроссовера Hyundai ix35, который более 10 лет успешно продавался в стране.

Теперь эти автомобили возят к нам из Китая, и в данный момент в стране доступны всего три экземпляра, все они находятся в Екатеринбурге. Официальный дилер Changan оценил модель в 2 800 000 рублей за вариант в комплектации GLS Leading, обладающий впечатляющим оснащением.

У кроссовера есть цифровая панель приборов, крупный 10,4-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, отделка экокожей, датчики давления шин, климат-контроль, круиз-контроль, задняя камера, передние и задние парктроники, мультифункциональный руль, люк на крыше, бесключевой доступ и литые диски на 18 дюймов.

Hyundai ix35

Частный продавец из Екатеринбурга предлагает два аналогичных кроссовера по 2 950 000 рублей. По его словам, автомобили никогда не были зарегистрированы, и в цену входят все необходимые документы, такие как коммерческий утильсбор и другие.

Все три автомобиля имеют одинаковую техническую начинку: под капотом установлен 140-сильный бензиновый турбомотор T-GDI объемом 1,4 литра, работающий в паре с 7-ступенчатой КП и передним приводом.

Китайская версия Hyundai ix35 построена на платформе кроссовера Kia Sportage предыдущего поколения и также имеет многорычажную заднюю подвеску. Габариты автомобиля: 4500 мм в длину, 1850 мм в ширину и 1680 мм в высоту, колесная база составляет 2640 мм.

Hyundai ix35

Ранее «За рулем» перечислил пять очень динамичных серийных автомобилей из 90-х.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Автоновости дня»