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Дешевле ₽3 млн: знакомый японский кроссовер снова можно купить в РФ

В РФ в продаже появились кроссоверы Nissan Qashqai по цене от 2,95 млн рублей

Кроссовер Nissan Qashqai, даже в старом кузове второго поколения, теперь имеет стартовую цену на классифайдах от 2 950 000 рублей.

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Все предлагаемые автомобили находятся в наличии. В одном из столичных автосалонов пояснили, что все документы для регистрации автомобиля готовы, а коммерческий утильсбор уже оплачен.

Комплектация не озвучена, но на фотографиях видно, что у авто кожаная отделка интерьера, электрические регулировки передних сидений, есть система бесключевого доступа, кнопка запуска двигателя, кожаный руль с мультимедийными функциями, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль и мультимедиа-система с сенсорным экраном.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

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На 100 тысяч рублей дороже, за 3 050 000 рублей, можно найти аналогичный переднеприводный Qashqai в Хабаровске. Другие предложения: 3 160 000 рублей – в автосалоне Воронежа, 3 250 000 рублей – в Симферополе.

Интерьер Nissan Qashqai
Интерьер Nissan Qashqai

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Кроме того, кроссовер можно приобрести за 3 350 000 рублей в Чите. Официальный дилер Nissan из Воронежа предлагает кроссоверы по цене от 3 360 000 до 3 760 000 рублей.

Все Nissan Qashqai оборудованы 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 151 л. с., работающим в сочетании с бесступенчатым вариатором и передним или полным приводом.

Ранее «За рулем» перечислил пять очень динамичных серийных автомобилей из 90-х.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 11
30.07.2025 
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
Недостатки:
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Комментарий:
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.
+12