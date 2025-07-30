Дешевле ₽3 млн: знакомый японский кроссовер снова можно купить в РФ

В РФ в продаже появились кроссоверы Nissan Qashqai по цене от 2,95 млн рублей

Кроссовер Nissan Qashqai, даже в старом кузове второго поколения, теперь имеет стартовую цену на классифайдах от 2 950 000 рублей.

Все предлагаемые автомобили находятся в наличии. В одном из столичных автосалонов пояснили, что все документы для регистрации автомобиля готовы, а коммерческий утильсбор уже оплачен.

Комплектация не озвучена, но на фотографиях видно, что у авто кожаная отделка интерьера, электрические регулировки передних сидений, есть система бесключевого доступа, кнопка запуска двигателя, кожаный руль с мультимедийными функциями, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль и мультимедиа-система с сенсорным экраном.

Nissan Qashqai

На 100 тысяч рублей дороже, за 3 050 000 рублей, можно найти аналогичный переднеприводный Qashqai в Хабаровске. Другие предложения: 3 160 000 рублей – в автосалоне Воронежа, 3 250 000 рублей – в Симферополе.

Интерьер Nissan Qashqai

Кроме того, кроссовер можно приобрести за 3 350 000 рублей в Чите. Официальный дилер Nissan из Воронежа предлагает кроссоверы по цене от 3 360 000 до 3 760 000 рублей.

Все Nissan Qashqai оборудованы 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 151 л. с., работающим в сочетании с бесступенчатым вариатором и передним или полным приводом.

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Источник: «Автоновости дня»