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Ferrari переделали в лимузин и выставили на продажу

Уникальный лимузин на базе Ferrari 360 Modena выставлен на аукционе в США

На американском аукционе Copart появился необычный лот – лимузин на базе Ferrari 360 Modena.

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По информации от Carscoops, этот автомобиль технически не отличается от оригинала: он оснащен V8 двигателем объемом 3,6 литра мощностью 394 л.с., а пробег составляет 36 903 мили (примерно 59 тыс. км). Однако неизвестно, функционирует ли двигатель.

Кузов авто в хорошем состоянии, имеются лишь мелкие царапины и вмятины. В салоне заметны изменения: там добавлены дополнительные переключатели и большой шнур, вероятно, часть внутренней связи лимузина. Информация о цене Ferrari 360 Modena в лимузин-версии отсутствует, но Carscoops предполагает, что такая машина уже была выставлена на eBay в 2018 году с ценой в $95 тыс.

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Ранее «За рулем» сообщал, что Лада Искра получит новый мощный мотор.

Ferrari 360 Modena
Ferrari 360 Modena
Ferrari 360 Modena

Источник: Carscoops

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Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
Количество просмотров 7
31.07.2025 
Фото:Carscoops
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