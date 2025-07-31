Люксовые подержанные авто сейчас можно купить дешевле 2 млн рублей

В РФ Bentley и Maserati с пробегом можно купить по цене «китайца»

Согласно данным сервиса «Авто.ру», на российских торговых площадках можно приобрести люксовые автомобили Maserati Quattroporte, Bentley Flying Spur и Continental GT с пробегом за сумму менее 2 миллионов рублей, что сравнимо с ценой некоторых новых китайских кроссоверов.

По информации на конец июля 2025 года, самыми доступными представителями сегмента стали указанные модели. Так, Maserati 2007 года выпуска с пробегом в 80 тысяч километров можно купить за 1,45 миллиона рублей, а Bentley того же года за 1,4 миллиона рублей при пробеге в 220 тысяч километров. В аналогичном ценовом сегменте можно найти популярный у россиян китайский кроссовер Chery Tiggo 4 2025 года выпуска.

На платформе «Авто.ру» также зафиксированы самые высокие цены на люксовые автомобили: Bugatti Chiron оценена в 360 миллионов рублей, а Veyron – в 137 миллионов рублей.

Средняя стоимость люксовых автомобилей с пробегом в первом полугодии 2025 года продемонстрировала нестабильную динамику, зафиксировав снижение на 2,56% до 21,52 миллиона рублей. При этом средний пробег подержанных авто в этом классе составляет немного более 40 тысяч километров, а их возраст – примерно 8 лет.

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Источник: РИА «Новости»