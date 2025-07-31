Так будет выглядеть новый городской автобус ПАЗ

ПАЗ: серийное производство низкопольного автобуса CityMax 8 начнется в 2025 году

Павловский автобусный завод (ПАЗ) планирует начать серийное производство низкопольного автобуса CityMax 8 в 2025 году.

С длиной 8,1 метра, данный автобус вмещает 32 пассажира, среди которых 21 основное сидячее место и три мягких откидных кресла.

Удобство для маломобильных граждан обеспечивается благодаря широкой двухстворчатой двери без ступенек и накопительной площадке с пространством для детской или инвалидной коляски.

Автобус CityMax 8 будет оснащён дизельным двигателем G 2.5 мощностью 150 л.с., который соответствует стандарту Евро-5, а также 6-ступенчатой коробкой передач.

ПАЗ CityMax 8

Для повышения безопасности и комфорта предусмотрены пневматическая задняя подвеска и дисковые тормоза на всех колёсах, оборудованные системой антиблокировки и антипробуксовки.

Кузов автобуса выполнен из композитных материалов, стойких к коррозии, что способствует увеличению срока службы и уменьшению затрат на обслуживание.

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Источник: Автоновости дня