Подсчитана стоимость владения одним из самых популярных кроссоверов в России

НАПИ: стоимость владения Geely Coolray за три года составляет 1 889 220 рублей

Маркетинговое агентство НАПИ провело тщательный анализ расходов на владение кроссовером Geely Coolray в Москве на протяжении трех лет.

Общая стоимость содержания автомобиля составила 629 740 рублей в год, что за три года составляет 1 889 220 рублей. При этом, с учетом среднегодового пробега в 20 тысяч километров, стоимость одного километра пробега равняется 31,5 рубля.

Данные расчеты сделаны для Geely Coolray в комплектации Comfort, оснащенного 1,5-литровым турбомотором, «роботом» и передним приводом, стоимостью 2,8 миллиона рублей.

Geely Coolray

Анализ учел основные статьи расходов, такие как страховка (ОСАГО и каско), приобретение и замена шин, а также топливо, техническое обслуживание, текущий ремонт, налоги и амортизация автомобиля, которая составила 933 317 рублей.

Интерьер Geely Coolray

В течение трех лет статьи расходов распределяются следующим образом: каско – 328 625 рублей, топливо – 253 879 рублей, ТО – 192 064 рубля, шины и шиномонтаж – 87 191 рубль, ОСАГО – 53 547 рублей, текущий ремонт – 22 312 рублей. Также около 20 тысяч рублей составляют налоги и сборы.

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Источник: Тарантас Ньюс