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Представлена абсолютно новая Subaru Impreza: подробности о комплектациях

Новая Subaru Impreza появится в салонах осенью 2025 года в двух версиях

Subaru анонсировала Impreza 2026 года, которая стала дороже и потеряла базовую комплектацию.

Subaru Impreza 2026
Subaru Impreza 2026

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Стартовая цена модели возросла с $24 360 до $26 595, что на $2 235 больше по сравнению с предыдущим годом. В связи с исчезновением базовой версии, реальное подорожание для комплектаций Sport и RS составило лишь $235 и $245 соответственно.

Теперь линейка включает только две версии: Sport за $27 790 и RS за $30 690. Производство автомобиля продолжается в Гумме, Япония, и он появится в дилерских центрах осенью 2025 года.

Subaru Impreza 2026
Subaru Impreza 2026
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ТЕСТ МАСЕЛ

Топовая версия RS получила обновлённый 2,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель, мощность которого снизилась с 182 до 180 л.с., хотя крутящий момент остался на уровне 241 Н·м. Subaru заявляет, что новый двигатель стал более отзывчивым на низких оборотах.

Комплектация Sport сохранила 2,0-литровый двигатель мощностью 152 л.с. и крутящий момент 196 Н·м. Оба двигателя работают в паре с бесступенчатой трансмиссией (CVT) и полным приводом. Среди новшеств в модели – система автоматического отключения двигателя после 30 минут работы на холостом ходу.

Интерьер Subaru Impreza 2026
Интерьер Subaru Impreza 2026

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Impreza 2026 года теперь доступна в новом цвете Citron Yellow Pearl за $395 и с чёрными задними значками. Модели, оборудованные системами мониторинга слепых зон и предупреждения о перекрёстном движении, теперь также получили функцию экстренного удержания в полосе.

Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Subaru
Количество просмотров 3
31.07.2025 
Фото:Subaru
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