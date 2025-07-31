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Минздрав опроверг скорый перевод справок для водителей в цифровой вид

Минздрав: медсправки для водителей останутся в прежнем формате до 2027 года

С 1 августа 2025 года процесс медицинского обследования водителей и форма медицинских заключений останутся прежними. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

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Он прокомментировал информацию из СМИ о том, что с августа текущего года водители начнут получать медицинские справки формы 003/ву в электронном виде, а также что прохождение комиссии будет означать получение только QR-кода и номера справки.

«Никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 августа внесено не будет», – отметил Кузнецов.
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Он добавил, что порядок организации медицинского освидетельствования будет модифицирован только с 1 марта 2027 года, когда планируется введение электронных справок.

По словам помощника министра, к этому времени будут подготовлены все необходимые подзаконные акты и предоставлены их детальные разъяснения.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 4
31.07.2025 
Фото:АГН Москва
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