Минздрав опроверг скорый перевод справок для водителей в цифровой вид

Минздрав: медсправки для водителей останутся в прежнем формате до 2027 года

С 1 августа 2025 года процесс медицинского обследования водителей и форма медицинских заключений останутся прежними. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Он прокомментировал информацию из СМИ о том, что с августа текущего года водители начнут получать медицинские справки формы 003/ву в электронном виде, а также что прохождение комиссии будет означать получение только QR-кода и номера справки.

«Никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 августа внесено не будет», – отметил Кузнецов.

Он добавил, что порядок организации медицинского освидетельствования будет модифицирован только с 1 марта 2027 года, когда планируется введение электронных справок.

По словам помощника министра, к этому времени будут подготовлены все необходимые подзаконные акты и предоставлены их детальные разъяснения.

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Источник: ТАСС