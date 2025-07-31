Минздрав опроверг скорый перевод справок для водителей в цифровой вид
С 1 августа 2025 года процесс медицинского обследования водителей и форма медицинских заключений останутся прежними. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.
Он прокомментировал информацию из СМИ о том, что с августа текущего года водители начнут получать медицинские справки формы 003/ву в электронном виде, а также что прохождение комиссии будет означать получение только QR-кода и номера справки.
«Никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 августа внесено не будет», – отметил Кузнецов.
Он добавил, что порядок организации медицинского освидетельствования будет модифицирован только с 1 марта 2027 года, когда планируется введение электронных справок.
По словам помощника министра, к этому времени будут подготовлены все необходимые подзаконные акты и предоставлены их детальные разъяснения.
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Источник: ТАСС