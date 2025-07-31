Не угодить в лапы аферистов: что важно знать при покупке «параллельного» авто

Эксперт Светлов назвал опасности при покупке машины по параллельному импорту

Покупка автомобиля по параллельному импорту остается для многих россиян единственным способом приобрести модель ушедшего из РФ бренда или сэкономить на автомобиле из Китая.

Однако здесь довольно высок риск нарваться на мошенников, и остаться без машины и денег.

Управляющий партнер Центра правовой поддержки внешнеэкономической деятельности «ПравоВЭД» Дмитрий Светлов отмечает, что с юридической стороны можно выделить две главные группы рисков для покупателя: коммерческие и административные риски.

Комментарий эксперта

Дмитрий Светлов, управляющий партнер Центра правовой поддержки внешнеэкономической деятельности «ПравоВЭД»:

– К коммерческим рискам покупателя относятся возможные проблемы во взаимодействии с его контрагентами (продавцом, агентом, таможенным представителей), то есть, полное или частичное неисполнение ими своих обязательств по договору. На этапе планирования сделки необходимо проверять репутацию и правоспособность продавца или агента.

В первую очередь, необходимо проверить сведения об организации (дату регистрации организации, ОКВЭДы, финансовую отчётность, наличие судебных споров и исполнительных производств). Как показывает практика, наличие положительных отзывов в интернете часто не коррелирует с фактическими показателями и состоянием компании. Вся подобная информация доступна даже в бесплатном доступе, в том числе и на сайте ФНС, ФССП, электронной картотеке судебных дел. В платных сервисах можно получить расширенный и подробный отчёт, отражающий реальную деятельность организации.

Далее нужно подробно проработать контракт и саму схему поставки. Часто подобные сделки исполняются через агентские схемы с участием нескольких лиц. Договор должен содержать подробное и реальное отражение сути сделки.

Если к заключению предлагается только договор на оказание информационных или консультационных услуг, то наверняка это мошенники. В договоре должны быть четко отражены все параметры приобретаемого автомобиля, включая модель, цвет, год выпуска, точную комплектацию, VIN-номер; сроки и условия поставки; перечень предоставляемых документов, включая ДТ, ЭПТС, СБКТС; распределение обязанностей сторон; конкретная и понятная ответственность сторон за их нарушение; гарантии; реальный порядок урегулирования споров; полные и подробные реквизиты сторон, пояснил специалист.

Факторы высокого риска: цена значительно ниже среднерыночной, неготовность прописать в договоре конкретные параметры сделки и самого автомобиля, отсутствие документов и информации о VIN-номере, полная предоплата на этапе заключения договора, оплата переводом на карту или криптовалютой.

Административные риски

К административным рискам покупателя относятся проблемы со стороны таможенного и налогового регулирования. В первую очередь, это касается рисков доначисления таможенных платежей и утилизационного сбора. Таможенные платежи доначисляются в случае отказа таможни в принятии заявленной таможенной стоимости товаров. Такие доначисления практически всегда связаны с поверхностной работой таможенного представителя, непредоставлением в таможню мотивированных ответов на запросы и стоимостной аналитики по аналогичным автомобилям.

Доначисление утилизационного сбора связано с сомнениями таможни в цели ввоза автомобиля: если таможне не доказать, что товар ввезён для личного пользования, то утильсбор будет рассчитан по повышенным ставкам как для коммерческого использования.

Отдельным административным риском для покупателя может стать его привлечение к административной ответственности за нарушение требований таможенного законодательства, в том числе за недостоверное декларирование, несоблюдение запретов и ограничений, предоставление фальшивых и подложных документов.

Необходимо помнить, что срок таможенного постконтроля составляет 3 года после выпуска товара. В течение всего этого срока таможня может инициировать контрольные мероприятия и доначилислить платежи, поэтому критично важно тщательно прорабатывать документы, проверять контрагентов и привлекать к сопровождению сделки квалифицированных юристов с практическим опытом и знанием специфики подобных сделок, подытожил Светлов.

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