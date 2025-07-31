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Названо число запрещенных в РФ китайских грузовиков

Число отозванных китайских грузовиков в РФ может составить 30 тысяч

По оценкам руководителя отдела продаж ООО «ААА Траксервис» Андрея Романюка, количество китайских грузовых автомобилей марок Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, требующих модернизации после предупреждения Росстандарта об их опасности, может достичь 30 тысяч единиц, если объем выявленных несоответствий будет значительным.

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Обсуждаемые в заявлении Росстандарта автомобили занимают лидирующие позиции среди доступных и недорогих моделей, что делает их привлекательными для потребителей в различных отраслях экономики.

В первой половине 2025 года доля FAW, Foton, Dongfeng и Sitrak на российском рынке тяжелых грузовиков (масса свыше 16 тонн) составила около одной трети, добавил Романюк.

Росстандарт выдал предписания представителям данных марок о необходимости провести отзывную кампанию для устранения проблем, которые могут представлять «значительную опасность для здоровья и жизни» участников дорожного движения.

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Также подчеркивается, что торговля этими транспортными средствами должна быть приостановлена, иначе за нарушение требований последует административная ответственность.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 22
31.07.2025 
Фото:freepik / freepik
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