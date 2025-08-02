Дизельный внедорожник популярного в России бренда вышел в продажу

В Таиланде в продаже появился Tank 500 с дизелем стоимостью 3,5 млн рублей

В продаже появилась одна из популярных модификаций Tank 500, оснащенная дизельным двигателем.

Новым рынком для этого внедорожника стал Таиланд. Внешний вид автомобиля совершенно не отличается от его китайской и российской версий, включая дизайн колесных дисков.

Салон внедорожника предлагает 7 мест и правостороннее расположение руля. Передние сиденья обладают электрорегулировками, вентиляцией, подогревом, массажными функциями, в то время как сиденья второго ряда также оборудованы подогревом. Кроме того, окна второго ряда защищены солнцезащитными шторками, а складывающиеся второй и третий ряды сидений образуют ровный пол.

Tank 500

Под капотом располагается дизельный мотор объемом 2,4 литра, выдающий 255 л.с. и 600 Нм крутящего момента, который работает в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Доступны как моноприводные, так и полноприводные версии.

Цены на эту модель варьируются от 1 399 000 до 1 629 000 бат, что соответствует 3,5-4 млн рублей.

Интерьер Tank 500

В России Tank 500 представлен с бензиновыми двигателями: рядной «четверкой» мощностью 299 л.с. (гибрид) и V6 объемом 3.0 с мощностью 299 и 354 л.с., причем привод доступен только полный. Цены на автомобили 2025 года колеблются от 6,8 до 8,45 млн рублей.

Источник: «Российская газета»