#
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Дизельный внедорожник популярного в России бренда вышел в продажу

В Таиланде в продаже появился Tank 500 с дизелем стоимостью 3,5 млн рублей

В продаже появилась одна из популярных модификаций Tank 500, оснащенная дизельным двигателем.

Эти изменения ждут водителей в августе 2025 года

Новым рынком для этого внедорожника стал Таиланд. Внешний вид автомобиля совершенно не отличается от его китайской и российской версий, включая дизайн колесных дисков.

Салон внедорожника предлагает 7 мест и правостороннее расположение руля. Передние сиденья обладают электрорегулировками, вентиляцией, подогревом, массажными функциями, в то время как сиденья второго ряда также оборудованы подогревом. Кроме того, окна второго ряда защищены солнцезащитными шторками, а складывающиеся второй и третий ряды сидений образуют ровный пол.

Tank 500
Tank 500

Под капотом располагается дизельный мотор объемом 2,4 литра, выдающий 255 л.с. и 600 Нм крутящего момента, который работает в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Доступны как моноприводные, так и полноприводные версии.

Цены на эту модель варьируются от 1 399 000 до 1 629 000 бат, что соответствует 3,5-4 млн рублей.

Интерьер Tank 500
Интерьер Tank 500

В России Tank 500 представлен с бензиновыми двигателями: рядной «четверкой» мощностью 299 л.с. (гибрид) и V6 объемом 3.0 с мощностью 299 и 354 л.с., причем привод доступен только полный. Цены на автомобили 2025 года колеблются от 6,8 до 8,45 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ раскрыл интересную особенность трансмиссии новой Lada Iskra.

Источник: «Российская газета»

Ушакова Ирина
Фото:Tank
02.08.2025 
Фото:Tank
