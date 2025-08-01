#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Названы неисправности, появляющиеся у машины к 100 тысячам пробега

«Автодом» перечислил 17 проблем, возникающих у авто к 100 тысячам пробега

На пробеге 100 тыс. км у автомобилей часто наблюдаются проблемы в ходовой части. Об этом сообщил Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево».

Рекомендуем
Эти изменения ждут водителей в августе 2025 года

Наиболее частой необходимостью становится замена тормозных дисков у авто, что, скорее всего, будет вторым или третьим комплектом тормозных колодок и шаровых опор. Также нередки поломки стоек, втулок стабилизатора, тормозных шлангов, тяг и рулевых наконечников.

Что касается двигателя и трансмиссии, то к 100 тыс. км они проходят только треть своего «жизненного пути», поэтому здесь, как правило, серьезных проблем не возникает. Однако возможны поломки радиаторов охлаждения, помпы, роликов, приводных ремней и сальников.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Эксперт добавил, что на этом пробеге могут возникнуть и неисправности в электрике. В основном ломаются датчики, замки, доводчики и концевики.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Некоторые детали могут иметь большой ресурс, и если их параметры и свойства сохраняются, замена может не требоваться. Важно обращать внимание на детали, которые перестали нормально функционировать.

Любой люфт, течь, заклинивание, оплавление, закисание или разбалтывание может привести к выходу из строя агрегата, что сделает автомобиль небезопасным для эксплуатации, подчеркнул Тимашов.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ раскрыл интересную особенность трансмиссии новой Lada Iskra.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Газета.Ru»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 193
01.08.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0