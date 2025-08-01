Названы неисправности, появляющиеся у машины к 100 тысячам пробега

«Автодом» перечислил 17 проблем, возникающих у авто к 100 тысячам пробега

На пробеге 100 тыс. км у автомобилей часто наблюдаются проблемы в ходовой части. Об этом сообщил Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево».

Наиболее частой необходимостью становится замена тормозных дисков у авто, что, скорее всего, будет вторым или третьим комплектом тормозных колодок и шаровых опор. Также нередки поломки стоек, втулок стабилизатора, тормозных шлангов, тяг и рулевых наконечников.

Что касается двигателя и трансмиссии, то к 100 тыс. км они проходят только треть своего «жизненного пути», поэтому здесь, как правило, серьезных проблем не возникает. Однако возможны поломки радиаторов охлаждения, помпы, роликов, приводных ремней и сальников.

Эксперт добавил, что на этом пробеге могут возникнуть и неисправности в электрике. В основном ломаются датчики, замки, доводчики и концевики.

Некоторые детали могут иметь большой ресурс, и если их параметры и свойства сохраняются, замена может не требоваться. Важно обращать внимание на детали, которые перестали нормально функционировать.

Любой люфт, течь, заклинивание, оплавление, закисание или разбалтывание может привести к выходу из строя агрегата, что сделает автомобиль небезопасным для эксплуатации, подчеркнул Тимашов.

Источник: «Газета.Ru»