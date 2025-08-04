Может ли машина загореться на АЗС в жаркую погоду: ответ эксперта

Эксперт Балашов рассказал о рисках возгорания авто на АЗС в жару

Алексей Балашов, директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz», рассказал в интервью о рисках возгорания автомобилей на заправках в условиях высоких температур.

По его словам, при температуре выше 30 градусов Цельсия возрастает вероятность возникновения опасных ситуаций во время заправки. В жару испарение бензина усиливается, создавая вокруг горловины топливного бака облако легковоспламеняющихся паров, которые могут вспыхнуть от случайной искры или нагретых частей автомобиля. Особенно опасно заправлять автомобиль «под завязку»: в жару топливо расширяется и может вылиться из-под крышки бака, что увеличивает риск возгорания при контакте с горячими деталями.

Балашов подчеркнул, что заправка с работающим двигателем или включенными электрическими приборами резко повышает риск образования искр. В сухую и жаркую погоду накапливается статическое электричество, особенно если пассажиры в синтетической одежде, что также может привести к воспламенению паров топлива.

Чтобы снизить риски, эксперт советует прекратить заправку, когда срабатывает автоматическое отключение пистолета, не перезаправляя бак. Запрещено заправляться с работающим двигателем и включенными приборами.

Важно поддерживать достаточный уровень топлива в баке для охлаждения бензонасоса, так как при малом количестве топлива оно может закипеть быстрее. Автомобиль не следует оставлять под прямыми солнечными лучами, а перед заправкой желательно снять статический заряд, прикоснувшись к кузову. Также необходимо соблюдать правила и ограничения на АЗС, включая запрет на курение.

Хотя современные автомобили и оборудование АЗС созданы с соблюдением строгих стандартов безопасности, жара увеличивает концентрацию горючих паров, что делает нарушения правил особенно опасными. Эксперт отметил, что соблюдение простых мер предосторожности позволяет практически исключить риск возгорания во время заправки даже в самые жаркие дни.

Источник: «Российская газета»