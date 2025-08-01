#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

У этого доступного кроссовера появилась новая дешевая версия с теплыми опциями

В РФ начались продажи новой бюджетной версии Chery Tiggo 4 по цене от ₽2,1 млн

Кроссовер Chery Tiggo 4, который доступен в России с октября прошлого года, получил новое сочетание двигателя и трансмиссии: 113-сильный атмосферный мотор теперь предлагается с вариатором. Эта конфигурация уже была известна по дорестайлинговой версии Tiggo 4 и актуальному Tiggo 4 Pro.

Рекомендуем
Эти изменения ждут водителей в августе 2025 года

Новая версия получила название CVT Line и стоит 2 099 000 рублей, что на 100 тысяч рублей больше, чем самая доступная комплектация MT Line с тем же атмосферным двигателем и шестиступенчатой механикой, которая появилась в продаже в начале июня.

По динамическим характеристикам версия с вариатором немного проигрывает механической. С места до 100 км/ч кроссовер с вариатором разгоняется за 14,6 секунды – на 0,7 секунды медленнее, чем с механической коробкой. Также максимальная скорость у него ниже – 165 км/ч против 175 км/ч.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

По оснащению версии CVT Line и MT Line идентичны. В стандартное оборудование входят 16-дюймовые алюминиевые диски, светодиодные фары, функция задержки выключения света (Follow me home), задние парктроники, камера заднего вида, боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом, система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS), ABS, ESC и регулируемые по высоте передние ремни безопасности.

Также модели имеют бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, систему дистанционного открытия замка багажника и круиз-контроль. В наличии зимний пакет (обогрев передних сидений, рулевого колеса, форсунок и лобового стекла), сиденья с отделкой эко-кожей черного цвета, кондиционер, передние и задние электростеклоподъемники и другие опции.

Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» назвал лидеров среди автомобилей по росту стоимости за 5 лет.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 370
01.08.2025 
Фото:Chery
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chery Tiggo 4 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Chery Tiggo 4  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
С удовольствием поменял бы рено-сандеро на данный автомобиль.Характеристики более чем убедительны.
0