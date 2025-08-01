У этого доступного кроссовера появилась новая дешевая версия с теплыми опциями

В РФ начались продажи новой бюджетной версии Chery Tiggo 4 по цене от ₽2,1 млн

Кроссовер Chery Tiggo 4, который доступен в России с октября прошлого года, получил новое сочетание двигателя и трансмиссии: 113-сильный атмосферный мотор теперь предлагается с вариатором. Эта конфигурация уже была известна по дорестайлинговой версии Tiggo 4 и актуальному Tiggo 4 Pro.

Новая версия получила название CVT Line и стоит 2 099 000 рублей, что на 100 тысяч рублей больше, чем самая доступная комплектация MT Line с тем же атмосферным двигателем и шестиступенчатой механикой, которая появилась в продаже в начале июня.

По динамическим характеристикам версия с вариатором немного проигрывает механической. С места до 100 км/ч кроссовер с вариатором разгоняется за 14,6 секунды – на 0,7 секунды медленнее, чем с механической коробкой. Также максимальная скорость у него ниже – 165 км/ч против 175 км/ч.

По оснащению версии CVT Line и MT Line идентичны. В стандартное оборудование входят 16-дюймовые алюминиевые диски, светодиодные фары, функция задержки выключения света (Follow me home), задние парктроники, камера заднего вида, боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом, система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS), ABS, ESC и регулируемые по высоте передние ремни безопасности.

Также модели имеют бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, систему дистанционного открытия замка багажника и круиз-контроль. В наличии зимний пакет (обогрев передних сидений, рулевого колеса, форсунок и лобового стекла), сиденья с отделкой эко-кожей черного цвета, кондиционер, передние и задние электростеклоподъемники и другие опции.

Источник: «Автоновости дня»