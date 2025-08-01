#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Полный привод, автомат, тяговитый мотор — в РФ начнут собирать новый кроссовер

Сборку кроссовера Soueast S07 планируется наладить на калининградском «Автоторе»

Компания «Автотор» получила декларацию соответствия на кроссовер Soueast S07, и следующим шагом станет получение одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Рекомендуем
Эти изменения ждут водителей в августе 2025 года

Это открывает возможность организовать производство модели на калининградском заводе. Ранее сообщалось о намерениях запустить в выпуск и флагманский Soueast S09.

Габариты Soueast S07 составляют 4724 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1740 мм в высоту, а колесная база достигает 2720 мм.

Soueast S07
Soueast S07
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Под капотом кроссовера установлен 1,6-литровый турбомотор с мощностью от 186 до 190 лошадиных сил, в зависимости от типа привода (передний или полный). Модель с передним приводом оборудована 7-ступенчатой трансмиссией робот, в то время как полноприводная версия оснащена 8-ступенчатым автоматом.

Текущая цена Soueast S07 в России варьируется от 2,11 до 2,81 млн рублей, однако пока неизвестно, как локализация повлияет на стоимость автомобиля.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

По информации издания «Китайские автомобили», в декларации также упоминается модель Jetour X70 Plus. Это может означать, что в Калининграде планируют наладить выпуск обеих моделей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Китайские автомобили

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Soueast
Количество просмотров 531
01.08.2025 
Фото:Soueast
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Soueast S07

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв