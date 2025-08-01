Полный привод, автомат, тяговитый мотор — в РФ начнут собирать новый кроссовер

Сборку кроссовера Soueast S07 планируется наладить на калининградском «Автоторе»

Компания «Автотор» получила декларацию соответствия на кроссовер Soueast S07, и следующим шагом станет получение одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Это открывает возможность организовать производство модели на калининградском заводе. Ранее сообщалось о намерениях запустить в выпуск и флагманский Soueast S09.

Габариты Soueast S07 составляют 4724 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1740 мм в высоту, а колесная база достигает 2720 мм.

Soueast S07

Под капотом кроссовера установлен 1,6-литровый турбомотор с мощностью от 186 до 190 лошадиных сил, в зависимости от типа привода (передний или полный). Модель с передним приводом оборудована 7-ступенчатой трансмиссией робот, в то время как полноприводная версия оснащена 8-ступенчатым автоматом.

Текущая цена Soueast S07 в России варьируется от 2,11 до 2,81 млн рублей, однако пока неизвестно, как локализация повлияет на стоимость автомобиля.

По информации издания «Китайские автомобили», в декларации также упоминается модель Jetour X70 Plus. Это может означать, что в Калининграде планируют наладить выпуск обеих моделей.

Источник: Китайские автомобили