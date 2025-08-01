Этот кроссовер выведет белорусский автопром на совершенно новый уровень

Belgee готовит к запуску в России новый кроссовер X80 PHEV с запасом хода 940 км

На данный момент в России доступны два белорусских кроссовера Belgee – X50 и X70, а вскоре поступит третья модель под названием X80 PHEV.

Новинка сейчас проходит сертификацию в Беларуси и готовится к запуску на заводе «БелДжи» вблизи Минска.

Belgee X80 PHEV является адаптированной версией гибридного кроссовера Geely Galaxy Starship 7. Его размеры составляют 4740х1905х1685 мм. Силовая установка включает 1,5-литровый двигатель мощностью 112 л.с. и электромотор с мощностью 218 л.с., а максимальный запас хода по методике WLTC составляет 940 км.

Geely Galaxy Starship 7

По предполагаемому оснащению новинка будет соответствовать модели Geely EX5, которая, в свою очередь, является электромобилем. В России цена на Geely EX5 стартует от 3,75 миллиона рублей, однако гибридная версия X80 PHEV должна быть более доступной.

