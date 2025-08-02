#
Rivian привлечет лучших специалистов по ИИ для развития автопилота

Rivian открывает исследовательский центр в Лондоне для развития ИИ и автопилота

Американская компания Rivian начала работу над открытием исследовательского центра в Лондоне, что позволит ей активно развивать направления, связанные с искусственным интеллектом и автономным вождением.

В рамках этой стратегии компания планирует привлечь лучших специалистов в области машинного обучения из Лондона, что усиливает её команду, уже работающую в Пало-Альто (Калифорния).

На данный момент платформа автономного вождения Rivian (Rivian Autonomy Platform) обеспечивает функцию беспилотного вождения на автомагистралях для автомобилей второго поколения.

В будущем планируется, что эта платформа, использующая продвинутую многомодальную сенсорную систему и мощные нейронные вычислительные модули, будет постоянно обновляться в ответ на растущий интерес к безопасным и комфортным функциям автономного управления.

Автомобили второго поколения Rivian разрабатывались с акцентом на искусственный интеллект, что позволяет компании получать большой объем данных благодаря быстрому росту автопарка. Это значительно ускоряет процесс технологического развития.

Rivian уверена, что сочетание её платформы восприятия и инфраструктуры сбора данных создаст масштабную модель вождения (Large Driving Model), способную обеспечить глубокое понимание сложных дорожных ситуаций и ускорить создание более безопасных и усовершенствованных функций автономного вождения.

Источник: electriccarsreport

Лежнин Роман
Фото:Unsplash
02.08.2025 
Фото:Unsplash
