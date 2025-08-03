#
Этот концепт Skoda переосмысляет взгляд бренда на практичные семейные универсалы

Дизайнер Ким Джонггин: концепт Skoda Vision O – новый взгляд на универсалы

Компания Skoda представила тизеры нового концепта Vision O, который является предвестником будущего универсалов марки.

Ожидается, что мировой дебют шоу-кара пройдет в сентябре на автосалоне в Мюнхене. Универсалы всегда были важной частью модельной линейки Skoda, а Octavia Combi остается одним из самых популярных автомобилей марки. Vision O не просто продолжает эту традицию, а предлагает новый взгляд на нее.

Силуэт новинки выполнен в рамках новой дизайнерской философии Modern Solid, которая сочетает строгие геометрические формы с практичностью, переосмысляя традиционные черты универсалов Skoda. Внешний вид выделяется агрессивными линиями фар, наклонным лобовым стеклом и изогнутой крышей.

Концепт Skoda Vision O
Концепт Skoda Vision O
Название Vision O связано с понятием circularity, что подразумевает устойчивый цикл использования материалов. Представители Skoda акцентируют внимание на том, что это касается не только переработанных материалов, но и функциональности автомобиля. Vision O символизирует видение будущего универсалов как экологичных, рациональных и удобных машин.

Экстерьер концепта разработал дизайнер Ким Джонггин, который охарактеризовал Vision O как «all-in-one» – автомобиль для всего. Вдохновение он черпал из чешской архитектуры и предыдущих моделей Skoda, таких как Yeti и Roomster, переосмысляя их узнаваемые детали.

«Это не просто шоу-кар. Это отражение того, как мы видим универсал в эпоху устойчивой мобильности и технологических перемен. Skoda присутствует в этом сегменте почти сто лет, и Vision O – мост в будущее», – отметил глава Skoda Auto Клаус Целльмер.

Источник: Skoda

