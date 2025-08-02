Представлен новый Volkswagen Passat с более богатым оснащением и приятной ценой

Volkswagen Passat eHybrid получил новые комплектации и расширенный набор опций

Volkswagen обновил модельный ряд Passat eHybrid, представив новые комплектации Match и Black Edition в замену прежним Life и R-Line. Новой версии удалось сохранить предыдущие цены, при этом добавив улучшенный набор оборудования.

Комплектация Match включает окраску кузова металликом, матричные фары IQ.Light, затемненные задние стёкла и пакет систем помощи водителю, в который входят функция кругового обзора и экстренное торможение. Ранее эти опции стоили дополнительно £3900 (приблизительно $5200).

Более богатая комплектация Black Edition, основанная на R-Line, предлагает ещё больше оснащения, включая 19-дюймовые диски Leeds, панорамную крышу, задние стёкла с тонировкой, 15-дюймовый мультимедийный экран, проекционный дисплей и «зимний пакет» с подогревом всех сидений. Дополнительные опции для версии R-Line обошлись бы в около £4905 (около $6500).

Volkswagen Passat eHybrid

Стоимость Passat eHybrid начинается с £44 555 ($58 450) за версию Match. Black Edition стоит от £48 900 ($65 250) с базовой силовой установкой на 204 л.с. и от £51 420 ($69 945) с двигателем мощностью 272 л.с.

Volkswagen Passat eHybrid

Обе комплектации оснащены гибридной системой с 1,5-литровым бензиновым двигателем и 6-ступенчатым автоматом DSG. Среди новых особенностей – голосовой помощник IDA с ChatGPT, цифровое радио, беспроводная зарядка, передние сиденья с массажем, камера заднего вида, автопарковщик и адаптивный круиз-контроль.

Заказы на новые модели в Великобритании стартуют 14 августа, в то время как комплектации Life и R-Line останутся доступны для бензиновых вариантов.

Источник: 32cars