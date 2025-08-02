Простые агрегаты, просторный салон — отличный кроссовер Тойота по цене «китайца»

Эксперт «За рулем» рассказал о Toyota Corolla Cross из параллельного импорта

После ухода иностранных брендов российский рынок оказался полностью оккупирован китайскими автомобилями.

А если говорить о параллельном импорте, то сразу думается о сумасшедших ценниках за обычные бюджетные модели. Однако среди привозных автомобилей есть приличные варианты по ценам, которые могут конкурировать с «китайцами».

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов провел анализ рынка параллельного импорта и выделил несколько достойных машин за вменяемые деньги. Одна из них – Toyota Corolla Cross.

Toyota Corolla Cross

Мнение эксперта

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Компактный кроссовер Toyota Corolla Cross поставляется к нам из Китая. Длина автомобиля достигает четырех с половиной метров. Привод – только передний. Под капотом установлен 2,0-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 169 л.с.

Типичный «тойотовский» интерьер разбавляют вставки и обивка из коричневой кожи.

Работает мотор в паре с вариатором. Для своих габаритов у него неплохой салон и багажник. Но смущает маленький объем топливного бака – всего 47 литров.

Цены на Короллу Кросс стартуют от 2,5 млн рублей. Самые дорогие Toyota Corolla Cross стоят 3,5 млн рублей.

Интерьер Toyota Corolla Cross

С остальными доступными кроссоверами из подборки эксперта можете ознакомиться в нашем материале.