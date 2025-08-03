#
Знакомый кроссовер Hyundai официально продается в России по цене «китайца»

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях кроссовера Solaris HC

После ухода иностранных производителей в России осталось два варианта купить автомобиль – Лада и «китайцы» или параллельный импорт по заоблачным ценам.

Однако есть и третий вариант, представляющий собой возможность обзавестись добротным кроссовером ушедшего бренда, да еще и официально. К примеру, Hyundai Creta, который продолжают производить в нашей стране под брендом Solaris.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов рассказал о технических характеристиках, комплектациях и стоимости кроссовера Solaris HC.

Solaris HC
Solaris HC

Мнение эксперта

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Solaris HC – это не что иное, как Hyundai Creta второго поколения, сборка которой возобновилась в прошлом году под новым брендом. Отсюда и название модели (HC – Hyundai Creta).

Покупателям предлагается только один тип двигателя – бензиновый атмосферник объемом 1,6 литра. Правда, в двух вариантах мощности. С передним приводом двигатель выдает 123 л.с., а со всеми ведущими колесами – 121 л.с.

Уже у дилеров многие меняют эмблемы Solaris на привычные Hyundai.

Коробка передач – либо 6-ступенчатая механика, либо автомат с таким же числом передач.

Базовый автомобиль с передним приводом и механической коробкой обойдется в 2 млн рублей. Топовая же версия с полным приводом и автоматом будет немного дороже 3 млн рублей.

Интерьер Solaris HC

О том, какие еще доступные кроссоверы на замену «китайцам» рекомендует эксперт, можете прочитать в нашем материале.

Лежнин Роман
Фото:Solaris
03.08.2025 
Фото:Solaris
