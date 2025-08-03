#
Водителям рассказали, какое наказание предусмотрено за громкую музыку в машине

Лев Воропаев: уровень шума для легковых авто в РФ установлен на уровне 96 дБ

Водителей, которые любят включать громкую музыку в своих автомобилях, могут оштрафовать. Об этом сообщил автоюрист Лев Воропаев.

По его словам, уровень шума для легковых авто установлен на уровне 96 дБ в соответствии с соглашением Таможенного союза.

При превышении этого уровня водителю грозит административный штраф в размере 500 рублей согласно статье 8.23 Кодекса об административных правонарушениях.

Если громкая музыка звучит в вечернее время, то это может рассматриваться как нарушение закона «О тишине».

В разных регионах России действуют свои наказания за нарушение спокойствия граждан, и водителя могут привлечь к ответственности согласно местному законодательству.

Источник: Газета.Ru

