Водителям рассказали, какое наказание предусмотрено за громкую музыку в машине
Лев Воропаев: уровень шума для легковых авто в РФ установлен на уровне 96 дБ
Водителей, которые любят включать громкую музыку в своих автомобилях, могут оштрафовать. Об этом сообщил автоюрист Лев Воропаев.
По его словам, уровень шума для легковых авто установлен на уровне 96 дБ в соответствии с соглашением Таможенного союза.
При превышении этого уровня водителю грозит административный штраф в размере 500 рублей согласно статье 8.23 Кодекса об административных правонарушениях.
Если громкая музыка звучит в вечернее время, то это может рассматриваться как нарушение закона «О тишине».
В разных регионах России действуют свои наказания за нарушение спокойствия граждан, и водителя могут привлечь к ответственности согласно местному законодательству.
Источник: Газета.Ru
Фото:freepik / freepik
03.08.2025
