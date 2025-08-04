#
«Китайцы» с лучшей защитой от ржавчины: результаты масштабного исследования

Кроссовер Haval H7 признан лидером по антикоррозийной защите

Специалисты провели обширное исследование антикоррозийной защиты популярных на российском рынке кроссоверов китайского производства.

В результате было установлено, какой автомобиль обладает полной оцинковкой кузова. Исследование, проведенное в 2025 году экспертами портала «Авто.ру», охватило десять моделей кроссоверов, чтобы определить уровень оцинковки их кузовных панелей в условиях российского климата, известного своим агрессивным воздействием на автомобили.

Среди изученных моделей явным лидером стал кроссовер Haval H7, который оказался полностью защищен от коррозии благодаря наличию цинкового покрытия на всех наружных элементах, включая пороги, двери и крышу. Такой подход к защитным мерам обеспечивает повышенную долговечность кузова в сложных условиях эксплуатации.

На втором месте расположился Knewstar 001 с единственным неоцинкованным элементом – крышей. Далее расположились авто с хорошоим, но не всеобъемлющим уровнем защиты: Haval F7, Soueast S07, Geely Atlas и Chery Tiggo 7L. Эти модели демонстрируют хорошие результаты, но у них отсутствует защитное покрытие на крыше и частях дверных проемов. Для Haval F7 это также относится к стойкам задних дверей.

Эксперты подчеркивают, что качество заводской антикоррозийной обработки является ключевым фактором, определяющим как долговечность автомобиля, так и его ликвидность на вторичном рынке России.

Ранее «За рулем» сообщал, как проверить авто на предмет залога перед покупкой.

Haval F7
Haval H7
Knewstar 001
Источник: Авто.ру

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Haval | Knewstar
04.08.2025 
Отзывы о Haval H7 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Haval H7  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Комфортная машина. Сравнивая со своей второй машиной Ford kuga могу сказать. что Haval H6 (прототип F7) не хуже, а по цене на 600 т.р дешевле
Недостатки:
За 2.5 года ничего не сломалось
Комментарий:
отличная. красивая машина!
-2