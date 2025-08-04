Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

На Невском проспекте стартовали ремонтные работы

В Петербурге начинаются дорожные работы на Дворцовом проезде

Перед началом капитального ремонта Невского проспекта в Санкт-Петербурге дорожные службы приступили к обновлению покрытия в Дворцовом проезде. Работы начались в понедельник, 4 августа.

Рекомендуем
Раритет или автохлам: как будут избавлять от старых машин наши дороги

По информации Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга, на участке между Адмиралтейской набережной и Адмиралтейским проспектом планируется уложить более 12 тысяч квадратных метров нового асфальта. Также в ходе ремонта будут отремонтированы люки колодцев и обновлена дорожная разметка.

Из-за проведенных работ с 4 по 8 августа вводятся ограничения на движение транспорта по Дворцовому проезду на указанном участке.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Ранее «За рулем» сообщал, как проверить авто на предмет залога перед покупкой.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Ъ»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 81
04.08.2025 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0