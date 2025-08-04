На Невском проспекте стартовали ремонтные работы
В Петербурге начинаются дорожные работы на Дворцовом проезде
Перед началом капитального ремонта Невского проспекта в Санкт-Петербурге дорожные службы приступили к обновлению покрытия в Дворцовом проезде. Работы начались в понедельник, 4 августа.
По информации Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга, на участке между Адмиралтейской набережной и Адмиралтейским проспектом планируется уложить более 12 тысяч квадратных метров нового асфальта. Также в ходе ремонта будут отремонтированы люки колодцев и обновлена дорожная разметка.
Из-за проведенных работ с 4 по 8 августа вводятся ограничения на движение транспорта по Дворцовому проезду на указанном участке.
Источник: «Ъ»
