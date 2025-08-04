Грузовики в России распродают с огромными скидками, а спроса все равно нет

В РФ дилеры вынуждены продавать грузовики на 25% дешевле из-за затоваренности

Российские дилеры вынуждены снижать цены на грузовики на 25% из-за большого скопления этих автомобилей на складах, как сообщили в логистических компаниях ПЭК и «Транс Порт Терминал».

В условиях высокого спроса в 2023 и 2024 годах дистрибьюторы активно увеличивали закупки техники, что привело к накоплению значительных запасов, которые теперь трудно реализовать.

Компании продают новые автомобили по цене от 6 до 8 млн рублей, то есть до 28% ниже от их первоначальной стоимости.

К примеру, к июлю цена на новый китайский седельный тягач с грузоподъемностью от 12 до 20 тонн упала на 14% и составила около 8,4 млн рублей. Это снижение связано с удешевлением логистики из Китая на 42,9% и уменьшением наценок у китайских дистрибьюторов в 2,5 раза.

По информации Национального агентства промышленной информации, в первой половине года продажи тягачей в России упали на 70,3%, что заставляет дистрибьюторов снижать цены. Однако, как подметили в компаниях Dizi Group и «Орда», даже такие меры не приводят к увеличению спроса, поскольку многие перевозчики отказываются от обновления автопарка в свете сложной ситуации на рынке.

Обновление станет возможным лишь при выполнении двух условий: если ставка рефинансирования упадет еще на три процентных пункта, до 15% годовых, и если средние тарифы на грузоперевозки возрастут как минимум на 20% по сравнению с показателями конца первого квартала.

Источник: РИА «Новости»