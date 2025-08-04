Новый эксклюзивный вариант Range Rover выпустят в количестве 50 экземпляров

Land Rover выпустит всего 50 Range Rover Sport Blue Flame по цене $143 тысяч

4 августа компания Land Rover China официально анонсировала выпуск ограниченной серии Range Rover Sport Blue Flame.

Всего будет произведено 50 экземпляров, каждый из которых оценивается в 1,036 млн юаней (около 143 тыс. долларов).

Новая версия выделяется уникальным дизайном: цвет кузова вдохновлен оттенком Speed Blue, характерным для флагманских моделей. В состав краски добавлен перламутровый пигмент на основе натуральной слюды, придающий покрытию глубокий блеск.

Range Rover Sport Blue Flame

Дополняет образ черный пакет отделки, включающий 23-дюймовые глянцевые колесные диски, а салон доступен в двух вариантах – Thin Cloud или Deep Garnet Red.

Технические детали пока не раскрываются, но ожидается, что Blue Flame унаследует линейку силовых агрегатов стандартного Range Rover Sport. В нее входят бензиновый двигатель 3.0T мощностью до 400 л.с. и гибридная версия с системной отдачей 550 л.с. и запасом хода на электротяге до 112 км.

Цена новинки находится между базовой бензиновой (от 950 тыс. юаней) и гибридной модификациями (1,36 млн юаней), приближаясь к стоимости ранее выпущенной Hidden Front Special Edition (1,068 млн юаней). Это уже не первый эксклюзивный релиз Land Rover в этом году: в феврале бренд представил Hidden Front и ультраредкую Collins Custom Edition, ограниченную пятью экземплярами.

Старт продаж Blue Flame состоялся в Китае, где коллекционные автомобили Land Rover традиционно пользуются высоким спросом.

Источник, фото: IT Home