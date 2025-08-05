3 привычки, которые тихо губят ваш автомобиль: как сэкономить на ремонте
Повседневные мелочи за рулем могут незаметно ускорять износ машины и увеличивать расходы. Эксперты выделяют три распространенные ошибки, от которых стоит отказаться, советуют специалисты издания Pravda.Ru.
Резкие маневры
Лишние торможения, подергивание педалью газа и резкие ускорения создают нагрузку на двигатель и тормозную систему. В городе это особенно быстро изнашивает колодки, диски и другие детали, приводя к частым заменам.
Игнорирование сигналов панели приборов
Даже незначительные лампочки могут указывать на серьезные проблемы: нехватку масла, сбои в зажигании или неполадки двигателя. Промедление с диагностикой часто оборачивается дорогостоящим ремонтом.
Езда на пустом баке
При низком уровне топлива насос захватывает осадок со дна бака грязь, конденсат и металлические частицы. Это засоряет фильтры, повреждает форсунки и сокращает срок службы насоса, ведя к незапланированным тратам.
