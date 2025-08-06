Эти машины находят новых владельцев быстрее остальных

«Авито Авто»: быстрее всего продаются российские авто не дороже 500 тыс. рублей

Наиболее активно реализуются российские автомобили в ценовом сегменте до 500 тыс. рублей, сообщают аналитики «Авито Авто».

Быстро расходятся Лады моделей 2107, 2114, 2112 и 2109, а среди более современных аналогов на первом месте находится Lada Priora, но на ее реализацию уходит на 17% больше времени. На такой же срок экспонирования, как Priora, задерживаются в продаже Chevrolet Lanos, Nissan Cube и Daewoo Matiz, что делает их самыми быстро реализуемыми иномарками на «Авито».

В 2025 году наблюдается рост покупательского интереса к отечественным машинам. На 28% больше времени уходит на продажу корейских, американских и французских автомобилей, в то время как «китайцы» реализуются дольше на 7%. Однако их продажи происходят чуть быстрее, чем у «японцев» и «немцев».

На фоне популярности кроссоверов автомобили B-класса находят своих владельцев в среднем на 28% быстрее, чем SUV. Крупные модели, такие как E- (например, BMW 5-й серии и Audi A6) и D-классы (например, Toyota Camry и Kia Optima), также продаются быстрее, чем кроссоверы, тогда как гольф-класс уходит с рынка на 12% дольше, чем B-класс.

Что касается кузовных типов, то хэтчбеки продаются быстрее, чем седаны. Универсалы пока что удерживаются на платформе на 10% дольше по сравнению с хэтчбеками. Купе и кабриолеты находятся на рынке в среднем на 30–50% дольше, чем более практичные модели.

Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.

